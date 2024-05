È appena arrivato un drone. Un soldato russo ha mostrato questa iscrizione

I droni continuano a svolgere un ruolo importante nel conflitto Russia-Ucraina. Sono utilizzati per scopi di ricognizione e sorveglianza. Permette di monitorare i movimenti delle forze nemiche, identificarne le basi e le attrezzature, nonché svolgere attività di intelligence senza mettere direttamente in pericolo la vita delle persone.

Per saperne di più: I soldati russi stavano in mezzo alla strada. Un attimo dopo, un drone volò in alto.

I droni possono essere utilizzati anche per scopi di combattimento. Dispositivi apparentemente innocui possono uccidere in molti modi diversi. Ciò avviene principalmente attraverso armi che possono essere combinate con essi, tra cui: missili, bombe o armi leggere. È uno dei simboli della guerra in Ucraina e della modernità del 21° secolo.

Questa volta abbiamo a che fare con una situazione in cui… Il drone ha aiutato a fermare l’invasore In prima linea.

Online, soprattutto sui vari canali Telegram, Puoi trovare molte registrazioni in cui i droni uccidono le unità nemiche. Ma questa volta (forse) è stato diverso, perché i russi hanno saputo arrendersi. Lo ha fatto in modo così efficace che non è stato attaccato.

Il russo ha mostrato il segnale quando è arrivato il drone

Il filmato registrato dal drone è stato pubblicato su Internet. Vediamo un boschetto di erba alta in cui si nasconde un soldato russo. Un soldato che sapeva chiaramente che la sua vita era in grave pericolo ed era preparato per questo tipo di situazione. Bene, hai una “carta” su cui è scritto “Voglio essere prigioniero.” READ La Russia attacca l'Ucraina, la Nato condanna l'attacco, Zelensky applica la legge marziale

Il desiderio del soldato russo è stato esaudito? Probabilmente sì, perché le forze ucraine sono interessate Ne approfittano per fare prigionieri i russi. Forzano il cosiddetto “fondo di scambio” e tornano nel Paese in cambio di soldati catturati delle forze armate ucraine. Pertanto è utile per gli ucraini che difendono il proprio Paese.

Gli altri, tre soldati russi che avevano chiaramente perso la guardia, furono molto meno fortunati – Erano in mezzo alla strada vicino ad Avdiivka. Hanno dimenticato che un momento di disattenzione in guerra può costare caro. È bastato che i droni ucraini si accorgessero della loro presenza. Dopo un po’, uno dei nemici attaccò.

Questa è un’immagine che si verifica quasi ogni giorno sul campo di battaglia. Questo è in pieno svolgimento e sanguinoso, a I droni svolgono un ruolo sempre più importante nei conflitti. Sono usate da entrambe le parti, anche se gli ucraini usano questo tipo di armi in modo più efficiente.