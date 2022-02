Una volta ho tenuto a distanza la Russia. Ora Putin è il cattivo Satrapo.

“È molto debole e farà di tutto per comprare il sostegno di Putin”, ha detto in una recente intervista a Vilnius, la capitale della Lituania. Ora presiede quello che equivale a un governo in esilio E dove il potenziale ambasciatore degli Stati Uniti ha sede a Minsk.

Sulla carta, la Bielorussia e la Russia si sono unite dalla fine degli anni ’90, quando l’allora presidente russo, Boris Eltsin, ha concordato con Lukashenko di formare un cosiddetto stato sindacale, un accordo che il leader bielorusso pensava avrebbe dominato perché Eltsin era troppo debole, assediato da problemi di salute e politici gravi.

Da quando Putin ha sostituito Eltsin al Cremlino il 31 dicembre 1999, ha messo al suo posto Lukashenko, chiarendo che lo stato nato dalla federazione deve essere implementato – con la Russia, non con la Bielorussia, che ha chiamato i colpi.

Incontrando il sig. Lukashenko a Mosca venerdì, il sig. Putin ha affermato che, dopo anni di ritardo, sono stati finalmente compiuti “seri progressi” nell’integrazione dei sistemi economici, politici e militari dei due paesi.

“Abbiamo molto di cui discutere e coordinare le nostre posizioni su una serie di questioni”, ha detto minacciosamente il presidente russo.

Dopo anni di resistenza alle pressioni di Mosca per riconoscere la Crimea, Russia annessa dall’Ucraina nel 2014Di recente, Lukashenko ha affermato che la Bielorussia ha convenuto che la penisola del Mar Nero fosse effettivamente diventata parte della Russia.

Per quanto riguarda lo stato delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, che si sono staccate dal sostegno russo nel 2014 e si sono dichiarate “repubbliche”, Lukashenko ha detto giovedì che seguirà l’esempio della Russia nel modo in cui sarebbero state trattate.