Crisi Russia-Ucraina. Annuncia la mobilitazione della Repubblica popolare di Donetsk

Denise PussillinoPresidente della Repubblica popolare di Donetsk (DRL), una delle due regioni separatiste dell’Ucraina Firmato l’Ordine sulla Mobilitazione Globale.

– Chiamo i miei compagni che sono in magazzino per andare alle commissioni militari. Oggi ho firmato un ordine globale di mobilitazione Lo ha detto in un videomessaggio pubblicato sul sito web di Pussil.







Secondo l’agenzia AFP, Pussillin ha firmato un decreto sulla mobilitazione globale per paura della guerra.

La crisi tra Russia e Ucraina si sta intensificando da giorni. Solo venerdì, secondo i media, sono stati registrati 66 incidenti al confine orientale, che violano gli accordi di Minsk.

A causa della caotica escalation dell’occupazione, venerdì sera si sono svolte le comunicazioni dei leader europei con il presidente degli Stati Uniti. Joe Biden. Alla domanda dei politici se Putin avesse già deciso di attaccare l’Ucraina, ha risposto: “Credo fermamente che Putin abbia deciso di invadere“.

– Ho ragioni per pensarlo – ha affermato Biden durante un discorso dopo un incontro virtuale con i leader dei principali paesi della NATO, inclusa la Polonia. In tal modo, ha fatto riferimento alla “significativa capacità di intelligence” degli Stati Uniti.