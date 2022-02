Guerra Russia-Ucraina. Il terzo giorno di guerra, i russi a Kiev. Lunga vita

L’occupazione russa dell’Ucraina è stata annunciata il 24 febbraio Vladimir Putin Ordine di condurre un’operazione militare speciale nel Donbass. Le autorità ucraine introdussero la legge marziale e interruppero le relazioni diplomatiche con la Russia, e le truppe russe entrarono nei confini dei nostri vicini e si diressero verso la capitale. È stata una notte difficile alle spalle del Kiev, ma i giocatori ucraini non si sono arresi. Le nazioni occidentali sostengono la lotta per l’indipendenza dell’Ucraina. Sono state imposte sanzioni alla Russia, così come all’Unione Europea, agli Stati Uniti e al Regno Unito.

08:52 Il treno da Leopoli con circa 1.000 ucraini ha viaggiato per circa 11 ore fino a Przemyśl sabato mattina. Il motivo del ritardo è stato prima il guasto del treno e poi il danno alla trazione sul lato polacco.

Più di 47.000 persone sono entrate in Polonia dall’Ucraina venerdì, ha detto sabato la pattuglia di frontiera. È stato riferito che tutti gli attraversamenti stradali al confine polacco-ucraino sono stati controllati per la presenza di pedoni.

08:49 Il viceministro della Difesa ucraino Anna Malar ha annunciato sabato che la Russia ha perso più di 100 carri armati, 14 aerei e otto elicotteri durante un’invasione di due giorni dell’Ucraina.

Secondo l’elenco pubblicato da Flower, alle 6:00 (17:00 ora polacca) di sabato i russi hanno perso 14 aerei, 8 elicotteri, 102 carri armati, 536 veicoli corazzati, 15 cannoni e un sistema missilistico a terra “buck”. Sabato mattina.

Secondo il viceministro, finora sono morte 3mila persone. Soldati russi.

08:42 Dalla mezzanotte di venerdì a sabato, ai voli dalla Russia sarà vietato l’ingresso nello spazio aereo polacco, ha annunciato l’Autorità per l’aviazione civile (CAA). Ciò è correlato al regolamento del Comitato dei Ministri per le restrizioni al traffico aereo.

08:34″Il punto informazioni per gli ucraini è stato avviato all’aeroporto Sobin di Varsavia”, ha affermato Pavos Posernecker, vice capo del ministero dell’Interno. Se necessario, il punto verrà ampliato “- ha aggiunto.

Il vice capo del ministero dell’Interno e dell’amministrazione ha affermato che ci sarebbero punti simili a Varsavia, negli aeroporti di Varsavia Votnia e Varsavia Sachsotnia e all’aeroporto Sobin di Oaxaca.

08:29 Un’importante richiesta dell’OSP KSRG Boruja Kościelna, che dovrebbe essere tenuta presente da tutto il popolo polacco.

Invitiamo tutti i conducenti a prestare attenzione durante il rifornimento, poiché attualmente c’è un problema con la disponibilità di carburante nella nostra città e distretto. È causato solo dal panico non necessario tra la gente.

Ricordiamo che le autopompe sono attualmente alimentate a gasolio che non è disponibile nelle stazioni del nostro comprensorio. Questo vale anche per le ambulanze, che partono frequentemente.

Il carburante è essenziale per la sopravvivenza!”

08:23 Questo video mostra il momento in cui un missile colpisce un condominio di Kiev:

Il ministero dell’Interno ucraino lo confronta con gli attacchi dell’11 settembre al World Trade Center:

08:21 Molti residenti di Kiev hanno trascorso la notte nella metropolitana o in altri rifugi. Tuttavia, mostrano anche che il grande pubblico è pronto a combattere gli invasori, ad esempio con le bottiglie molotov:

08:20 L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato sabato la sospensione dei voli programmati dalla stazione spaziale di Gharo nella Guyana francese e il ritiro del suo personale tecnico. Roskosmos ha aggiunto che ciò era in risposta alle sanzioni dell’UE imposte alla Russia per il suo attacco all’Ucraina.

08:17 “Il convoglio con le munizioni che stiamo consegnando all’Ucraina ha già raggiunto i nostri vicini. Sosteniamo gli ucraini, siamo uniti, siamo fermamente contrari all’occupazione russa”, ha scritto Mariusz Plaszko, capo del ministero della Difesa nazionale. Venerdì sera.

08:11 Sabato mattina il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky ha scritto su Twitter dopo una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron che armi e attrezzature stavano arrivando da noi.

“La nuova giornata sul fronte diplomatico è iniziata con una conversazione con il presidente francese Emmanuel Macron. Stiamo ricevendo armi ed equipaggiamento dai nostri partner. L’alleanza contro la guerra sta funzionando!” – Stima Zhelensky.

“Una volta terminato il lungo dibattito, questo è un momento importante per decidere sull’adesione dell’Ucraina all’UE. Sono state discusse un’assistenza più efficace e l’eroica lotta ucraina per un futuro libero”, ha affermato nel prossimo post.

08:09 Il soldato russo catturato racconta di piani per catturare Kiev. Questo post è stato pubblicato sul profilo Facebook del Servizio di sicurezza dello Stato dell’Ucraina.

08:06 Immagini satellitari scattate dalla società statunitense Maxar Technologies il 25 febbraio 2022, durante il trasferimento di attrezzature militari in Bielorussia, a nord-est di Soznik.

08:05 Mikhail Madveev, un deputato della Duma di Stato russa (la camera bassa del parlamento russo), ha votato a favore del riconoscimento dell’indipendenza del Donbass, “ha votato per non bombardare il Donbass” e non per bombardare. Ha invitato Kiev a smettere di combattere ulteriormente.

Madhviv, un deputato del Partito Comunista della Federazione Russa (KPRF), ha annunciato la sua posizione sui social media.

“Credo che la guerra debba finire subito. Ho votato per la pace votando per il riconoscimento delle DPR/LPR (repubbliche separatiste nel Donbass-PAP), non per la guerra; la Russia deve diventare uno scudo, non diventerà un Donbass. Ha scritto venerdì sera.

Mathews è stato il secondo parlamentare a parlare contro la guerra. Il suo collega di partito Oleg Smolin lo ha fatto per la prima volta venerdì sera.

08:03 “Ciao, ucraini. C’è molta disinformazione su Internet in questo momento. Invito le nostre truppe a deporre le armi e andarsene. Quindi eccomi qui, non deporremo le armi, faremo la nostra difesa. Paese, perché la nostra arma è reale. Questa è la nostra realtà. Questa è la nostra terra, il nostro paese, i nostri figli, proteggeremo tutto questo. Questo è quello che volevo dirti. Gloria all’Ucraina! – ha detto Zhelensky in un video di diversi secondi registrato davanti all’ufficio presidenziale nel centro di Kiev.

07:52 Un altro attacco dell’esercito russo a un giardino residenziale. Uno dei blocchi di Kiev è stato colpito da una bomba a metà. Prospettiva di esplosione Un grosso pezzo dell’edificio a Lopanovsky è stato demolito.

Suspilney ha pubblicato un video che mostra una rottura e un incendio ai piani superiori dell’edificio. Il portale scrive che non ci sono strutture militari vicino a Nv.ua.

07:48 Venerdì mattina, i funzionari delle forze armate ucraine hanno annunciato che le truppe russe avrebbero continuato la loro offensiva dopo la ripresa delle forze di riserva nelle aree di confine dell’Ucraina. Secondo il personale, il comando degli aerei tattici russi proviene dal territorio della Bielorussia e dalla Crimea annessa.

I russi stanno attaccando gli aeroporti e il loro obiettivo sono le truppe ucraine nell’est del Paese e nel nord della regione di Kiev. Hanno effettuato attacchi aerei su Sumi, Boltawa e Mariupol. I missili da crociera Caliper vengono lanciati dal Mar Nero.

I combattimenti continuano nella città di Oktirka nell’oblast di Sumi e nella provincia orientale di Kharkiv.

19:45 Mykhailo Podolak, consigliere del presidente ucraino, ha promesso sabato di respingere gli attacchi notturni delle forze russe a Kiev e in altre città. Secondo lui, la Russia ha perso finora 3.500 soldati e le forze ucraine hanno catturato 200 prigionieri.

Bodolak ha promesso che l’obiettivo delle truppe russe sarebbe stato “sfondare la sicurezza di Kiev quella notte con una forza da sbarco” e quindi l’ingresso di forze corazzate, “che tutti gli attacchi sarebbero stati respinti in modo completamente professionale dalle forze ucraine”.

Ha promesso che le forze di sicurezza regionali sarebbero state “assolutamente efficaci” nella capitale. Ha notato il tentativo dei russi di catturare un’unità militare a Kiev, ma è fallito.

07:36 Il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky ha pubblicato su Twitter un video in cui, contrariamente a false dichiarazioni, promette di essere ancora a Kiev. “Non credere alle fake news” – ha scritto: