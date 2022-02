Il nuovo quartier generale di Amazon suscita ostilità tra le popolazioni indigene in Sud Africa

Città del Capo – Su una distesa di prati con vista aperta sulla pittoresca Table Mountain di Città del Capo, un gruppo di trattori gialli ha liberato molto per un nuovo sviluppo commerciale e residenziale da 300 milioni di dollari che ha suscitato polemiche in Sud Africa non solo per la sua posizione, ma anche per il suo main tenant: il gigante tecnologico Amazon.

Si ritiene che il sito di 37 acri, alla confluenza di due fiumi, si trovi nell’area in cui i sudafricani indigeni hanno combattuto per la prima volta gli invasori coloniali e alcuni leader indigeni considerano lo sviluppo un sacrilegio.

“I blocchi di cemento del quartier generale dell’Amazzonia su questa terra sono scandalosi e scandalosi”, ha affermato Tauriq Jenkins, che guida circa due dozzine di gruppi indigeni contrari allo sviluppo.

Ma non tutti i leader indigeni sono d’accordo. Quando il presidente Zanzel Khoisan ha osservato la costruzione, ha visto una vittoria per il suo popolo: lo sviluppatore ha accettato di costruire un centro del patrimonio, in vista degli uffici di Amazon, che raccontasse la storia di ciò che alcuni conoscono come Popoli delle Prime Nazioni.