Contatori, punti deboli e posizioni di Pokémon Go Gym Trainer • Eurogamer.net

Allenatori di palestra Pokemon Go È un componente aggiuntivo di un giorno Vai a Johto Tour. Evento.

La squadra di ogni allenatore è progettata attorno a una delle palestre nell’area di Johto e, di conseguenza, entrambi i Pokémon condividono un tipo base: Vola, insetto, normale, fantasma, lotta, acciaio, ghiaccio o Drago.

Trovare e incontrare questi capi ti aiuterà a completare il tour Go: Johto Sfida battaglia Quest a tempo limitato disponibile solo sabato 26 febbraio.

Questa ricerca, insieme a Vai ai siti di Gym Trainera disposizione di chiunque desideri partecipare al Go Tour: Johto – indipendentemente dal fatto che porti o meno un biglietto.

su questa pagina:

Dove sono le posizioni degli Allenatori Go Gym in Pokémon Go?

Gli istruttori di palestra sono allenatori con cui puoi combattere il più a lungo possibile Vai a Johto Tour. Evento.





Per trovare le posizioni di Go Gym Trainer, devi visitare i PokéStop. I PokéStop hanno un aspetto diverso da quelli normali, poiché il cubo in alto si muove in modo irregolare.

A differenza dei PokéStop Go Rocket, che condividono lo stesso comportamento di contrazione, non hanno un aspetto molto più scuro, il che li rende difficili da individuare a distanza, quindi assicurati di prestare attenzione al movimento stimolante.

Fortunatamente, almeno nella nostra esperienza, questi incontri sono abbastanza comuni, quindi a condizione che tu abbia diversi PokéStop intorno a te, Go Gym Trainer dovrebbe essere almeno uno di questi.

E come con Go Team Rocket, andranno e verranno regolarmente, quindi se hai solo pochi PokéStop nelle immediate vicinanze, il check-in durante il giorno ti darà gli incontri necessari per completare varie sfide.