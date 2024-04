Se continua così, LEGO potrebbe fare le valigie. Il concorrente economico del produttore danese conquisterà il tuo cuore con questo set

Messaggio

18 aprile 2024 alle 22:57

Se ami guidare le auto e l'atmosfera vintage, dai un'occhiata a questo bellissimo set di Mold King. Sarà un ottimo arredamento per la casa.















Fonte immagine: Mold King IO





Non penso di doverti presentare il Re della Muffa. Recentemente abbiamo scritto più volte delle sue collezioni che hanno un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Allora con quale modello verrò da te questa volta? Bene, ecco qualcosa per gli appassionati del vintage: una bellissima macchina che risale agli anni '30.

Metti questa bellissima macchina a casa tua.

Auto retrò fatta di blocchi

Se, come me, hai un debole per le vibrazioni retrò, dovresti dare un'occhiata a questo set di Mold King. Ricrea un'auto che assomiglia a quella che potresti associare ai film di entrambe le guerre mondiali. Naturalmente ogni articolo è stato realizzato con attenzione ai dettagli. Quindi qui abbiamo le porte apribili che rivelano l'interno della cabina e le caratteristiche ruote di scorta.

Fonte: Mould King, materiale promozionale.

Questi tipi di modelli di auto sono difficili da trovare presso la rivale LEGO, che si concentra su auto più moderne.

Con questo modello tornerai indietro nel tempo.

Le dimensioni rendono questa collezione difficile da ignorare

La dimensione di questa collezione è davvero impressionante. Misura 64 cm di lunghezza, 21 cm di larghezza e 18 cm di altezza. Ciò si traduce in un totale di 3.564 articoli. Se posizionato in un luogo visibile (se ne avete uno in casa), attirerà sicuramente l'attenzione dei vostri ospiti.

Fonte: Mould King, materiale promozionale.

Quanto costa questo piacere? Non molto, come si addice a un re della muffa. Puoi acquistare questo set su Amazon.pl per PLN 489,99. Su Allegro costa meno, ma consigliamo Amazon per il servizio Prime, che offre molti vantaggi extra.

Vecchia macchina per PLN 489,99.

Questo articolo non è un articolo sponsorizzato. Il suo contenuto è originale e creato senza alcuna influenza esterna. Alcuni collegamenti nell'articolo sono collegamenti di affiliazione. Cliccandoci sopra non sosterrai alcun costo aggiuntivo e allo stesso tempo sosterrai il lavoro della nostra redazione. Grazie!