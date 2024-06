Xbox Game Pass a luglio con novità promettenti. Molte prime offerte sul servizio

Luglio su Xbox Game Pass potrebbe essere un altro mese in cui gli abbonati avranno tantissime opportunità di giocare. Esploriamo i nuovi titoli.

Non solo l’ultima grande rivelazione di Microsoft ci ha fornito informazioni su una serie di prodotti first-party, ma possiamo anche vedere materiale che mostra i titoli destinati a Xbox Game Pass. Prima che il produttore e l’editore americano condividano l’offerta completa per le prossime settimane, diamo uno sguardo più da vicino alle proposte già confermate.

Xbox Game Pass includerà almeno 6 nuovi giochi a luglio – La scorsa settimana abbiamo riportato alcune proposte, ma va notato che con i successivi annunci da parte dei team di sviluppo, l’elenco si allunga.

Il mese prossimo, la libreria Xbox Game Pass verrà ampliata con Flintlock: The Siege of Dawn, Flock, Magical Delicacy, Dungeons Of Hinterberg e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, mentre gli utenti di PC Game Pass potranno contare su Frostpunk 2.

Oltre all’indubbio gioiello, che è una continuazione del gioco strategico ed economico degli studi a 11 bit, i giocatori dovrebbero prestare attenzione anche a Flintlock: The Siege of Dawn. Il gioco offerto dai creatori di Ashen ha buone probabilità di guadagnare popolarità durante la stagione dei cetrioli: i temerari interpreteranno il ruolo di un’eroina che vorrà contrastare i piani degli dei, bruciando di vendetta.

La scorsa settimana abbiamo anche introdotto il gameplay assolutamente avvincente della nuova produzione Capcom. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess debutterà il 19 luglio e potrebbe rappresentare un’opzione interessante per i clienti che preferiscono set insoliti. Questa volta avremo a che fare con un gioco slasher con elementi di difesa della torre e strategia, profondamente radicati nel folklore giapponese.

Xbox Game Pass a luglio – Giochi confermati: