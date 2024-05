Un regalo per la festa dei bambini? Lo troverai in Plus

Come scegliere un regalo per la Festa dei Bambini? Con Plus cerchiamo il regalo perfetto.

Festa dei bambini, Prima Comunione, diplomi a righe: sono tante le occasioni per fare regali ai nostri piccoli. Quale regalo migliore di uno smartphone? Secondo noi niente.





Tutto perché uno smartphone è molto più di un normale gadget. È una porta d’accesso alla comunicazione con i propri cari e gli amici, molto divertente e un aiuto inestimabile nell’esplorazione del mondo grazie a numerose applicazioni educative, ad esempio per l’apprendimento delle lingue. Ma soprattutto lo smartphone è uno strumento ideale per insegnare ai bambini fin da piccoli a utilizzare le nuove tecnologie in modo responsabile.

Puoi trovare un’ampia gamma di telefoni adatti ai più piccoli Più. Abbiamo quindi deciso di selezionare alcuni modelli degni di nota disponibili nel negozio dell’operatore.

Motorola Moto G34 5G 4/128 GB

Design accattivante e prezzo ragionevole sono i vantaggi più importanti Motorola Moto G34 5G. Tuttavia, il telefono ha molto da offrire. A bordo è installato un processore Qualcomm Snapdragon 695 E una batteria di grande capacità 5000mAh. Questa è una garanzia che tutto funzionerà senza intoppi e che il telefono stesso non si scaricherà nel peggior momento possibile. Inoltre, lo smartphone supporta la connettività 5G, Quindi durerà per molti anni.

Dicembre 2023 179 grammi, spessore 8 mm 8 GB di RAM 128 GB, scheda microSD fino a 1000 GB – 50 MP + 2 MP + 16 MP 6,53 pollici – LCD IPS (720 x 1600 pixel, 269 ppi) Qualcomm Snapdragon 695, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, potenza turbo, USB-C

Tuttavia, sospetto che la più grande attrazione per i giovani utenti degli smartphone Motorola saranno gli altoparlanti stereo e il display rinfrescante. 120 Hz. Grazie a loro, il telefono può salvare Esperienza eccellente quando si guardano serie TV e si giocano ai giochi mobili. Nel caso di uno smartphone così economico, questo è un grande vantaggio.

OPPO A79 5G 4/128 GB



OPPO A79 5G È uno smartphone resistente e ben equipaggiato grazie all’ampia diagonale dello schermo 6,72 pollici In molte situazioni Può persino sostituire il tuo tablet. Questo schermo sarebbe perfetto per visualizzare appunti, utilizzare sussidi didattici e dopo le lezioni sarebbe ottimo per guardare serie TV e giocare.

Ottobre 2023 193 grammi, spessore 8 mm 8 GB di RAM 256 GB, (opzioni: 128 GB), microSD – 50 MP + 2 MP + 8 MP 6,72 pollici – LTPS (1080 x 2400 pixel, 392 ppi) Mediatek Dimensione 6020, 2,20 GHz READ Assassin's Creed Valhalla - Świt Ragnaroku Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Ma i vantaggi non finiscono con lo schermo 5G dell’OPPO A79. Si tratta di un telefono molto equilibrato e ben equipaggiato che ha quasi tutte le funzioni più importanti che ci si può aspettare da dispositivi di questa classe. Qui troveremo una batteria di grande capacità 5000mAh e supporto alle comunicazioni 5G. Anche la presenza degli altoparlanti stereo è una bella aggiunta. C’è sicuramente molto da apprezzare in questo telefono, soprattutto perché ha anche un prezzo molto ragionevole.

Infinix Nota 30 Pro 8/256 GB



Infinix Nota 30 Pro Attira sicuramente l’attenzione con il suo aspetto distintivo. Tuttavia, ha molti vantaggi. A bordo c’è, ad esempio, un display di alto livello La madre di Waleed Con una frequenza di aggiornamento diagonale di 6,67 pollici 120 Hz E la decisione 1080 x 2400. È perfetto per navigare in Internet, guardare film e giocare. I giovani con un talento per la fotografia apprezzeranno probabilmente anche la fotocamera domestica da 108 megapixel.

Mag. 2023 203 grammi, spessore 8,12 mm 8 GB di RAM 256 GB, scheda microSD fino a 2000 GB – 108 MP + 2 MP + 2 MP + 32 MP 6,67 pollici – AMOLED (1080 x 2400 pixel, 395 ppi) MediaTek Helio G99, 2,20 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Se però dovessi segnalare la caratteristica più importante di questo economico smartphone, a mio avviso, sarebbe il supporto alla ricarica rapida da 68W. Eravamo tutti giovani e ricordiamo quanto fosse facile dimenticarlo. Collega il telefono al caricabatterie durante la notte. Questo non è un problema con il Note 30 Pro, perché la batteria da 5.000 mAh può essere caricata in poco più di mezz’ora e ha energia sufficiente per un’intera giornata.

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB

I dispositivi Samsung sono alcuni degli smartphone più affidabili e meglio equipaggiati disponibili nei negozi. Samsung Galaxy A35 5G Ciò dimostra a sua volta che non è necessario pagare una fortuna per ottenere un telefono che sotto molti aspetti non solo eguaglia i modelli di punta di altri produttori, ma spesso li supera.

Marzo 2024 209 grammi, spessore 8,2 mm 8 GB di RAM 256 GB, (opzioni: 128 GB), microSD fino a 1000 GB – 50 MP + 8 MP + 5 MP + 13 MP 6,6 pollici – Super AMOLED (1080 x 2340 pixel, 390 ppi) Exynos 1380, 2,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C READ 87 partite per 2 zloty: un pacchetto modesto per aiutare l'Ucraina

Qui troverete, ad esempio, un display eccellente SuperAMOLED Con parametri davvero elevati, La batteria durevole dura facilmente per due giorni di uso intenso E ottimi altoparlanti stereo. Questo è ciò di cui il dispositivo può vantarsi IP67 impermeabile, in modo che possa superare facilmente le difficoltà dell’uso quotidiano nelle mani di un giovane esploratore. Ma soprattutto, è un telefono che durerà per molti anni. Il produttore promette fino a cinque anni di aggiornamenti, ovvero cinque anni di pace, sicurezza e, in definitiva, risparmi.

Nuovo telefono: quali sono le prospettive?

Va notato che lo smartphone in sé non è tutto. Per sfruttare appieno le sue capacità, è necessario anche un display del telefono adatto. Qui sorge la domanda fondamentale: quale opzione sarà la migliore per il bambino Abbonamento o offerta prepagata?

Abbonamento aggiuntivo: prezzi bassi e tanti vantaggi

Abbonarsi ha molti vantaggi. È sufficiente decidere questo tipo di offerta nella rete Plus 39 PLN al mese Con uno sconto per l’uso Chiamate e SMS illimitati E rimani sempre in contatto con tuo figlio. A questo prezzo ci aspetta anche lui Internet veloce 5G da 6 GB. Se a qualcuno non basta, sì 59 PLN al mese Puoi ottenere un pacchetto con uno sconto 50 GB – Questo è sufficiente per navigare nei tuoi siti Web preferiti, utilizzare i social media e persino guardare film sui servizi di streaming senza grandi sacrifici.

Per chi ha due figli o cerca un numero aggiuntivo per sé, Plus ha preparato un’offerta più interessante: Pacchetti 2 in 1 e 3 in 1. Nell’ambito di questa offerta riceviamo due o tre numeri di telefono al prezzo di uno Chiamate e SMS illimitati e pacchetto GB condivisi. Ne vale la pena? E come! Per 69 PLN al mese con sconti potete ottenere fino a 240 GB per la condivisione – Abbastanza facilmente da sostituire Internet terrestre.

La particolarità dell’offerta di abbonamento Plus è che possiamo integrarla con un pacchetto Sta tutto nella corsa. Grazie molte per questo 49,99 PLN al mese Avremo accesso ai servizi Disney Plus, HBO Max E PulsatBox GoPlus. Offre tanto divertimento ad un prezzo molto interessante, soprattutto perché tutti i membri della famiglia possono utilizzare questo pacchetto. Bene, per renderlo ancora migliore, questo Non devi pagare per i primi sei mesi: puoi riceverlo in regalo.

Peluche sulla carta: le spese sono sotto controllo

La seconda opzione è scegliere la larghezza della carta. Grazie a questo non dobbiamo impegnarci in un contratto a lungo termine con l’operatore e abbiamo il pieno controllo delle nostre spese e di quelle dei nostri figli. Decidiamo noi quanto pagare, quando pagare e possiamo destreggiarci liberamente tra i pacchetti ogni volta che si presenta un’opzione più interessante.

Raccomandiamo soprattutto di prestare attenzione al display Plusha, che è perfettamente progettato per soddisfare le esigenze dei giovani utenti. Non solo puoi vincere Pacchetti Internet, chiamate e SMS a prezzi vantaggiosi, Ma in più, dopo ogni ricarica per un importo di almeno 25 PLN, riceviamo Pacchetto GB gratuito da utilizzare su YouTube e TikTok. Non è necessario preoccuparsi quando si utilizzano i programmi di messaggistica istantanea più diffusi: Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp non utilizzano il tuo piano dati.

Non è tutto! Al Qifaat Prepaid ti dà la possibilità di utilizzare Internet senza limiti! Pagando solo uno zloty gli utenti possono guardare film in streaming, ascoltare musica online, giocare o navigare in Internet per 24 ore senza preoccuparsi dei limiti di dati. Ideale per i giovani che vogliono restare in contatto con i propri cari e coetanei e godersi l’intrattenimento senza preoccupazioni.



Servizi aggiuntivi che vale la pena utilizzare

Quando decidi di acquistare un telefono per tuo figlio da Plus, puoi beneficiare di tanti servizi aggiuntivi che ti garantiscono tranquillità. Prima di tutto, stiamo parlando di servizio qui Dov’è vicino? Grazie ad esso possiamo essere sicuri che nostro figlio sia al sicuro, anche se non risponde al telefono.

Anche la sicurezza online è importante ed è qui che il servizio torna utile Protezione di Internet e dell’identità, Contiene, tra le altre cose, un pacchetto antivirus, ma anche una funzione di online banking e strumenti di protezione che ti permettono di verificare quanto tempo trascorre tuo figlio davanti allo schermo.

E se siamo preoccupati per le nostre spese, Plus ci dà la possibilità di approfittare della promozione vacanze dei topi, Grazie a lui possiamo tranquillamente programmare le vacanze estive (o i lavori di ristrutturazione – qui nessuno impone nulla) senza preoccuparci che il bilancio familiare venga gravato dalle spese telefoniche. Grazie ad esso possiamo posticipare il pagamento delle rate del dispositivo fino a sei mesi.

Un regalo per un bambino? Lo troverai in Plus

Se vuoi regalare a tuo figlio un nuovo smartphone – e secondo noi è un’ottima idea – Troverai sicuramente un’offerta interessante su Plus. Maggiori informazioni sui dispositivi menzionati e sulle promozioni possono essere trovate sul sito web dell’operatore.

