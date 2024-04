Le tastiere stanno perdendo popolarità tra i giovani? PS5 e Xbox perdono contro gli smartphone

I risultati di un sondaggio del 2023 sulle abitudini di gioco in Giappone hanno recentemente ricevuto molta attenzione sui social media.

Si scopre che la maggior parte dei membri della Gen Z non possiede né utilizza le console PS5 e Xbox. Il rapporto, pubblicato da SHIBUYA109 Entertainment, si basa sui dati raccolti da sondaggi online e interviste a quasi 700 persone di età compresa tra 15 e 24 anni.

Altro testo sotto il video

Secondo questi dati, L'80% dei giovani giapponesi gioca ai videogiochiDi questi, il 44,9% trascorre in media 100 minuti al giorno. Quando si tratta di scegliere una piattaforma, le cinque risposte più popolari sono:

smartphone – 94,7%

Nintendo Switch – 38,5%

Computer – 33,2%

Compresse – 26,5%

DS (Console fuori produzione) – 12,2%

Sorprendentemente, Xbox e PS5 sono meno popolari tra i giovani giocatori giapponesi rispetto alla console DS fuori produzione. Anche tra coloro che si identificano come “giocatori accaniti”, smartphone, Nintendo Switch e PC rimangono le piattaforme più popolari.

votazione (Disponibile qui) indica che una delle ragioni di questa situazione potrebbe essere la difficoltà finanziaria legata all'acquisto della console PS5 e dei giochi a prezzo pieno da parte dei giovani. Si stima che un giovane giapponese sia in grado di spendere in media 10.446 yen all'anno in videogiochi (ovvero meno di 70 dollari / 300 PLN)..

Tra i giovani giapponesi, i giochi free-to-play, i giochi FPS e i giochi indie economici sono più popolari e, grazie allo streaming locale, stanno guadagnando più popolarità rispetto ai giochi AAA.. Questa è un'osservazione interessante che mostra che le preferenze dei giocatori evolvono con la disponibilità, i prezzi dei giochi e l'età.