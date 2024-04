La discordia è pronta a tornare. Dove giocherà l'ex attaccante del Legia Varsavia?

Newspix / Rafal Oleksiewicz / Nella foto: Jaroslav Niezgoda



Pyotr Kozminski

25 aprile 2024, alle 19:29





Jaroslav Niezgoda ha trascorso gli ultimi mesi riprendendosi da un grave infortunio al ginocchio. Nel frattempo è scaduto il suo contratto con i Portland Timbers. L'ex giocatore del Legia è tornato in patria e… WP SportoweFakty ha verificato la sua situazione attuale.

Jaroslav Niezgoda ha fatto il suo miglior tempo nel Legia, essendo il capocannoniere del campionato. Anche se era in prestito al Roach, ha giocato molto bene. In generale, i suoi successi nell'Extraklassa raggiungono 78 partite e 37 gol. Dopo il passaggio alla Major League Soccer, non ha dimenticato anche come si tira: 77 presenze e 19 gol.

Sfortunatamente, il 29enne Niezgoda non ha solo un pessimo curriculum in termini di gol, ma anche in termini di infortuni. Durante la sua permanenza negli USA, l'ex legionario si strappò due volte i legamenti crociati.

Alla fine, Portland non ha prolungato il suo contratto e il giocatore ha deciso di intraprendere il processo di riabilitazione da solo. Cioè, sotto la cura di specialisti, ma non negli Stati Uniti d'America, ma in Polonia.

Qual è il suo club attuale e il suo stato di salute? Le nostre informazioni lo dimostrano Niezgoda si sta già allenando a pieno ritmo. L'infortunio è completamente rimarginato e il giocatore fa tutto quello che fa un calciatore sano durante l'allenamento. Ma individualmente. Il ginocchio non si sente in alcun modo.

In conclusione: Niezgoda è pronta a tornare e dovrebbe firmare presto un contratto con un nuovo datore di lavoro. Chi sarai? Da quanto si apprende non c’è ancora una decisione definitiva.

Molto probabilmente la Polonia

E la tendenza? Il polacco è ancora il più probabile. E sebbene il calciatore avesse molte domande da parte di squadre straniere, la direzione americana rimane aperta, ma ancora una volta: molto probabilmente continuerà la sua carriera in Polonia.

Guarda il video: La prima edizione del concerto di Herosi WP SportoweFakty. Guarda chi ha vinto

Uno degli allenatori che lavorano presso Extraklassa aveva già contattato Niezgoda, chiedendogli informazioni sulla sua salute e sui progressi che stava facendo nel processo di riabilitazione. Ora ci sono molte richieste del genere, ma questo non sorprende: la maggior parte dei club dell'Extraklassa è alla ricerca di un attaccante efficace. TVP Sport ha recentemente riferito che anche il Motor Lublin, che gioca per la Fortuna I Liga, ha chiesto di Niezgoda.

Tornerà (probabilmente) la prossima stagione

Naturalmente, la storia degli infortuni di questo giocatore richiede cautela, ma d'altra parte Niezgoda ha il talento per segnare gol. Da quello che si apprende potrà giocare anche a fine stagione, anche se la possibilità più probabile è che firmi un contratto con qualcuno, inizi il periodo di preparazione con la squadra e giochi per la prima volta nella sua squadra. nuova squadra. I colori della nuova stagione.

Piotr Kozminski, giornalista del WP SportoweFakty