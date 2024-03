HMD Pulse e il popolare Nokia 3210 in versione 4G. Presto i primi spettacoli

HMD Pulse: questo è il nome della nuova serie di smartphone di HMD Global, rilasciata con il proprio marchio. Il produttore finlandese intende rivitalizzare il Nokia 3210 anche nella versione 4G. Questa non è la fine delle notizie.

HMD Global è un'azienda finlandese emersa negli ultimi anni come produttrice di smartphone e telefoni Nokia. Sebbene il marchio sia ancora ampiamente riconoscibile, HMD Internazionale Ho deciso di rafforzarmi I suoi telefoni sono dotati del logo HMD.

Secondo quanto riportato dal sito finlandese suomimobiili, presto vedremo annunciate le prime offerte e i nuovi prodotti. Il produttore vuole presentare nel prossimo futuro tre smartphone con il proprio marchio: HMD Pulse, HMD Pulse+ e HMD Pulse Pro.

cosa ti aspetti? Sfortunatamente, questi saranno progetti economici a basse prestazioni. Capovolgi il modello Impulso dell'HMD Ci deve essere un accordo Unisoc T606sostenuto da 4 o 8GB ariete. È gestire tutto Androide 14. Tutto ciò che sappiamo dei modelli HMD Pulse+ e HMD Pulse Pro è che saranno disponibili in varianti di memoria 6 + 128 GB Appariranno in diversi colori, ad esempio blu o verde.

Nonostante i piani per il lancio di smartphone con il proprio marchio, HMD Global non ha ancora rinunciato ai telefoni Nokia. Tra quelli annunciati Nokia2254Gche è una versione più recente del modello lanciato nel 2020, ed è anch'esso completamente nuovo Nokia2354G. Ci sarà una novità simile Nokia 1104G (2024), un telefono basato sul modello 2023. I piani includono anche un tablet brandizzato – HMD T21.

Il Nokia 3210 è tornato

Il sito finlandese conferma inoltre che il “ritorno dell'icona” recentemente annunciato da HMD Global è in realtà un classico in una nuova versione. Nokia32104G, che finora è stato oggetto di speculazioni. Il produttore non ha menzionato il nome del modello, ma i suggerimenti indicavano che stava per esserlo Una nuova versione del famoso telefono Nokiache è stato il suo primo spettacolo 18 maggio 1999, da quasi 25 anni. Il Nokia 3210 4G sarà disponibile nei seguenti colori: Scuba Blue, Black, Grunge Black e Y2K Gold.

I nuovi telefoni HMD verranno probabilmente introdotti a maggio. La seconda serie di smartphone verrà rilasciata prossimamente: HMD Legend, HMD Legend+ e HMD Legend Pro. Probabilmente li vedremo ad agosto.

