10 giochi in cui il percorso e il ray tracing fanno la più grande differenza grafica

La tanto annunciata aggiunta del ray tracing a Diablo 4 si è rivelata un problema. I test hanno dimostrato che le differenze grafiche nel gioco di ruolo di Blizzard sono minime quando il ray tracing è abilitato. Tuttavia, la tecnologia del ray tracing potrebbe mostrare i suoi tentacoli anche in altri giochi, rendendolo davvero interessante con le sue potenzialità.

Ci sono giochi sul mercato che, a differenza di Diablo 4, ti lasceranno a bocca aperta quando il ray tracing è attivo. Ecco i 10 principali esempi di ray tracing utilizzati nell'intrattenimento digitale. Il Ray Tracing deve ancora mostrare il suo pieno potenziale, quindi forse questa è solo la prima ondata di giochi a utilizzare questa tecnologia in un modo davvero specifico.

Morte eterna

Doom Eternal è un esempio di gioco che sembra eccezionalmente bello in RT rispetto alla rasterizzazione. Inoltre, il vantaggio del gioco sparatutto in prima persona è l'ottimizzazione incredibilmente buona del suo codice. Anche con il ray tracing attivato, qui puoi facilmente ottenere un frame rate molto elevato.

Marvel Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia era un buon candidato per implementare il ray tracing grazie all'abbondanza di superfici lucide nel gioco. Gli sviluppatori non hanno deluso a questo proposito, fornendo luoghi molto più belli con RT abilitato. La differenza qui potrebbe non essere così drammatica come in Cyberpunk 2077 o Metro Exodus, ma vale comunque la pena notare.

Porta RTX

Portal RTX non è uno dei giochi con l'architettura del sito più ricca, ma si distingue per un'idea: il ray tracing estensivo. Abilitandola si cambia completamente l'aspetto del gioco (è pieno di superfici lisce e lucenti perfettamente compatibili con RT). L'opzione di tracciamento del percorso è piuttosto complessa, proprio come in Cyberpunk 2077.

The Witcher 3: Caccia Selvaggia – Prossima generazione

La caratteristica grafica più importante dell'aggiornamento di nuova generazione di The Witcher 3 è, senza dubbio, il ray tracing avanzato (con RT Global Lighting). Abilitando questa opzione, i luoghi più famosi del popolare gioco polacco assumono un nuovo carattere. Questa opzione è particolarmente efficace dove c'è acqua, ma anche in strade strette dove la luce si riflette sui muri degli edifici.

Lui controlla

Ci sono giochi in cui puoi goderti una grafica meravigliosa senza ray tracing (ad esempio Alan Wake 2, che sembra fantastico in ogni opzione). Il controllo non è uno di quei titoli. Qui, considero l’esecuzione di RT un requisito assoluto. Il gioco si svolge in scintillanti interni industriali futuristici e ottiene un'estetica generale straordinaria dopo aver attivato il ray tracing.

luce della morte 2

Spesso Dying Light 2 viene dimenticato del suo bellissimo ray tracing. È un peccato, perché il gioco polacco dimostra quanto sia redditizio includere questa opzione. Le ambientazioni di Dying Light 2 tornano in vita dopo aver attivato RT (anche grazie alla straordinaria illuminazione globale). Tuttavia, non mi soffermerò su questo; Guarda tu stesso nel video qui sotto!

Alan Wake 2

Alan Wake 2 offre un'illuminazione straordinaria, sia in modalità rasterizzazione che in modalità ray tracing. Anche senza ray tracing, le posizioni in questo gioco sembrano incredibilmente belle. L'attivazione di RT migliora la splendida grafica del gioco, rendendo le ombre più realistiche e dettagliate. Ciò è stato reso perfettamente chiaro da un’analisi del Digital Foundry di qualche mese fa (video sotto). Abbiamo anche l'opzione dell'illuminazione globale con tracciamento del percorso, che ancora una volta fa un ottimo lavoro.

Marvel Spider-Man 2

Il ray tracing sulle console è indietro rispetto agli standard a cui sono abituati i possessori di schede grafiche per PC più potenti (in particolare quelle della serie RTX di NVIDIA). Esiste però un gioco che può sorprendervi proprio sotto questo aspetto. È Marvel's Spider-Man 2. La PS5 offre straordinarie immagini RT in questo titolo, soprattutto in modalità qualità grafica. Spider-Man 2 è anche un perfetto esempio di gioco che fa grande uso del ray tracing: volare tra “case di vetro”, enormi grattacieli, si presta perfettamente al ray tracing e alla riflessione realistica delle immagini.

Metro Exodus: edizione migliorata

Metro Exodus: Enhanced Edition è ancora uno dei giochi più belli con il ray tracing abilitato. Non si tratta di una scelta obbligata, ma di una funzione insita nelle fondamenta visive di questo progetto. L'RTGI di questa produzione può quindi essere un modello per altri sviluppatori. Inoltre, l'ottimizzazione del gioco con RT abilitato è molto buona, permettendoti di giocare con un frame rate soddisfacente.

Cyberpunk 2077

Cybepunk 2077 è ancora sorprendente quando è attivo il ray tracing, che funziona perfettamente in luoghi ricchi di architettura vetrosa e in atmosfere pelose con molte superfici lucide. Anche il normale RT fa una buona impressione nella produzione polacca, e la vera follia inizia dopo aver attivato il track tracing più avanzato (che purtroppo – almeno in questa fase – comporta un carico significativo sull'hardware).