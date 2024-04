La sfortuna di Wojciech Szczęsny è spezzata. Lo conferma l'allenatore della Juventus

Uno dei giornalisti calcistici più famosi d'Italia, Gianluca Di Marzio, ha subito riferito che avrebbe potuto essere rotto. La prima diagnosi era prevista per sabato sera e le eventuali procedure mediche sarebbero state eseguite domenica mattina. Massimiliano Allegri ha in qualche modo confermato questo scenario in conferenza stampa. Le parole dell'allenatore della “Vecchia Signora” hanno fugato ogni dubbio tra tifosi ed addetti ai lavori.

Come si legge su sportmediaset.it, l'obiettivo del nostro connazionale è tornare in porta nella partita di Coppa Italia contro la Lazio del 23 aprile. Per ora è certo che salterà la sfida di venerdì col Cagliari (sarà sostituito da Mattia Perin). È probabile che indosserà una maschera protettiva nelle prime partite dopo il suo ritorno, come ha fatto recentemente Kamel Grabara.