Disastro a Baltimora. La “vera” telecamera di TVN sul ponte crollato – Report di Marcin Frona

Un ponte d'acciaio lungo 2,5 chilometri è crollato stasera a Baltimora quando una nave commerciale si è scontrata con esso all'1:35 ora locale (le 6:35 in Polonia). – Quello che possiamo dire con quasi il 100% di certezza è che qualsiasi sospetto di terrorismo è stato escluso. Questa non era un'azione pianificata. Il corrispondente di TVN Facti Marcin Rona, mentre seguiva l'incidente dalla scena, ha detto che non si trattava di un atto intenzionale. Ha aggiunto: – Si tratta di un incidente.

– A bordo della nave c'era un capitano di porto che conosceva molto bene questa via d'acqua. Sa molto bene come navigare in modo che il movimento della nave sia sicuro. “Pertanto possiamo supporre con un alto grado di probabilità che problemi tecnici abbiano portato a questo disastro”, ha continuato Rona. Ha inoltre sottolineato che il ponte aveva circa 50 anni e quindi le soluzioni tecnologiche utilizzate nella sua costruzione non erano le più recenti. – Ci sono molte prove che le campate del ponte non erano protette con speciali isole di cemento per proteggerle in caso di collisione navale.