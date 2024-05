Un altro Gran Premio a Varsavia? Gli americani vogliono più soldi

Aggiungi un commento

Nel corso degli anni, i polacchi si sono abituati alla disponibilità dei promotori del Campionato del Mondo a pagare ingenti somme per ottenere licenze per organizzare le gare del Gran Premio. Le feroci offerte tra le città polacche, anche quando la società britannica BSI era promotrice della serie, hanno fatto sì che il prezzo di listino per la Polonia negli ultimi anni fosse molte volte più alto che in altri paesi e ammontasse a mezzo milione di euro per torneo.

È quindi facile calcolare che la Federazione automobilistica polacca ha pagato 1,5 milioni di euro per l’intero pacchetto del Gran Premio di Polonia a Varsavia, svoltosi nel 2022-2024.

Il contratto scade quest’anno ed è difficile prevedere cosa succederà dopo. La PZM sarebbe interessata ad estendere la licenza alle condizioni attuali, ma gli americani vogliono più soldi!

2,6 milioni di zloty polacchi per un torneo!

Il presidente Mihail Sikora ci aveva detto a marzo che i negoziati continuavano, ma che non c’era ancora stato un lieto fine. Il promotore americano vuole fino a 600.000 dollari dalla federazione polacca. Euro per torneo, ovvero circa 2,6 milioni di PLN. Questa è una politica “canaglia”, soprattutto nel contesto degli importi pagati da altri paesi per il diritto di organizzare gare di Gran Premio.

Praga, ad esempio, secondo le nostre informazioni, paga solo 140.000 PLN per una licenza. euro, e il croato Gorican (come riportato da Interia) ha pagato solo 30.000 PLN per una licenza per il tour del Gran Premio di aprile. Euro.

Anche altre città polacche che organizzano i Gran Premi, che ultimamente pagano mezzo milione di dollari per ogni round, potrebbero lentamente prepararsi ad un aumento dei prezzi. Gorzów ha un contratto valido fino al 2025, Wroclaw un anno in più, ma Toruń è nella posizione peggiore e la sua licenza scade quest’anno.

Tuttavia, nel caso di questi stadi, non ci sono costi aggiuntivi derivanti dal Gran Premio nella capitale, ovvero la preparazione della pista per un giorno (1,7 milioni di PLN) e l’affitto dello stadio per circa due settimane.

Non esiste un fronte unito!

Gli americani stanno negoziando duramente perché sono consapevoli della popolarità dell’autostrada in Polonia. Altre città polacche stanno aspettando il diritto di ospitare il torneo del Campionato del mondo.

— Il promotore ha la possibilità di dialogare e negoziare con molte parti, e ne approfitta. Molto spesso il PZM, anche sotto il mio predecessore Andrei Vitkovsky, ha inviato il segnale che dovremmo giocare insieme ed essere una squadra, cercare da un lato di ridurre i prezzi e, dall’altro, lavorare di squadra. Frontale per prati. Tuttavia è difficile trovare un linguaggio comune con i presidenti dei club. Inoltre, le città fanno la loro parte e spesso esercitano ulteriori pressioni sui club. Abbiamo visto molte volte che anche quando provavamo a suonare insieme, all’improvviso qualcuno ha trovato una strada diversa. Sfortunatamente, è così che funziona la vita. Qualche giorno fa ci stavo ripensando, a come costruire un fronte unito e a come parlarne con i miei colleghi club. Tuttavia, al momento, non ho ancora una soluzione pronta – ci ha detto a novembre il capo del PZM, Mihail Sikora.

Ciò che è ancora più deludente è che i soldi che la Warner Bros. ha guadagnato dai polacchi. Discovery non investe nello sviluppo delle autostrade in tutto il mondo. Dopo aver vinto la gara per il diritto di organizzare il Gran Premio nel 2022-2031, gli americani hanno annunciato con orgoglio che avrebbero organizzato tornei in Australia, negli Stati Uniti o in Asia. Non è ancora uscito nulla da questo annuncio. Per tre anni non si tenne nessuna tournée fuori dal Vecchio Continente! Nella stagione 2024, quattro degli undici round si terranno in Polonia.

