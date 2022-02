Il quattro volte campione NBA Manu Ginobili, le leggende della WNBA Swain Cash e Lindsey Wallen sono tra i finalisti della Naismith Hall of Fame

Cleveland – La leggenda dei San Antonio Spurs, il quattro volte campione NBA Manu Ginobili, la leggenda della WNBA Swain Cash e Lindsey Wallen hanno superato le 11 finaliste del Nord America e del Women’s Committee nella categoria Naismith Hall of Fame 2022.

Gli altri otto finalisti sono: l’ex Los Angeles Laker Michael Cooper; l’ex attaccante dei Milwaukee Bucks Marquis Johnson; Arbitro NBA di lunga data Hugh Evans. Bob Huggins, allenatore di lunga data del college; George Carl, allenatore di lunga data della NBA. le ragazze del college e l’allenatore della WNBA Marianne Stanley; il cinque volte All-Star Tim Hardaway; e l’allenatore di basket femminile del liceo del Texas Lita Andrews.

Ginobili – una delle due persone, insieme all’Hall of Famer Bill Bradley, a vincere il titolo di Eurolega, un titolo NBA e una medaglia d’oro – è diventato uno dei volti della dinastia degli Spurs, insieme all’Hall of Famer Tim Duncan e al futuro Hall of Il famoso Tony Parker, che ha portato a casa la medaglia d’oro con l’Argentina nel 2004 e il bronzo nel 2008. La sua volontà di uscire dalla panchina per la maggior parte della sua carriera ha contribuito a trasformare le seconde unità di San Antonio in armi devastanti.

Cash ha vinto tre campionati NBA, un campionato NCAA e due medaglie d’oro olimpiche sulla strada per essere nominata una delle 20 migliori giocatrici WNBA di tutti i tempi nel 2016. È stata anche due volte All-Star Player e quattro- tempo All-Star. Whalen, come Cash, è stata anche tre volte campionessa WNBA e due volte medaglia d’oro olimpica, formando cinque squadre All-Star e tre prime squadre WNBA durante i suoi 15 anni di carriera con il Connecticut Sun.

Cooper è stato uno dei corrispondenti difensivi delle grandi squadre dei Lakers negli anni ’80, vincendo cinque campionati NBA e ricevendo cinque Nods all’All-Defensive Team e il premio Major League Player of the Year nel 1987. Johnson ha realizzato cinque squadre All-Star con i Bucks e ha vinto un campionato nazionale durante la sua carriera collegiale alla UCLA, mentre Evans è stato arbitro nella NBA per 28 anni, una serie in cui ha arbitrato 170 playoff, 35 finali NBA e quattro partite NBA All-Star.

Cinque volte medaglia d’oro All-Star alle Olimpiadi, Hardaway ha decimato gli avversari durante le sue 13 stagioni nella NBA, principalmente con i Golden State Warriors e i Miami Heat. Karl ha ottenuto il sesto maggior numero di vittorie di qualsiasi allenatore NBA, 1.175, e ha raggiunto le finali NBA con i Seattle Supersonics nel 1996, una delle sei tappe durante le sue 27 stagioni come allenatore NBA. Huggins è stato l’allenatore capo a Cincinnati, Kansas e West Virginia, uno dei sei allenatori della Divisione I ad aver vinto almeno 900 partite, raggiungendo la quarta finale nel 1992 e nel 2010.

Stanley, l’allenatore capo dell’Indiana Pfeiffer della WNBA, ha vinto un campionato nazionale universitario all’Old Dominion nel 1985 e successivamente ha allenato a Penn, USC, Stanford e Cal. Andrews ha trascorso 51 anni allenando squadre femminili delle scuole superiori in Texas, accumulando 1.416 vittorie, più di qualsiasi altro allenatore delle superiori, maschio o femmina, mai.

La Classe del 2022 sarà svelata ufficialmente il 2 aprile a New Orleans durante le Final Four, e sarà dedicata nella sala il 10 settembre a Springfield, nel Massachusetts.