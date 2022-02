Call of Duty ora ti consente di distruggere gli imbroglioni con la tua modalità dio automatica

Il blocco degli imbroglioni non funziona sempre perché di solito possono creare un altro account. giochi come Call of Duty Sono sempre più alla ricerca di modi per rendere le persone che giocano ai loro giochi meno divertenti – e l’ultima idea è dare ai giocatori onesti un ridicolo di se stessi. Il nuovo “scudo danni” in Call of Duty zona di guerraIl nuovo software anti-cheat di Ricochet fa rimbalzare istantaneamente i proiettili dell’imbroglione, così puoi avvicinarti a lui mentre si aggira allegramente e poi distruggerlo tu stesso.

Puoi guardare TimTheTatman su YouTube che lo mostra dal vivo qui, Circa 1 minuto e 13 secondi in questo video:

In un post sul blog Quando annuncia la funzionalità, Activision afferma che si attiva solo “quando il server rileva che un cheater sta manomettendo il gioco in tempo reale” e che “non è possibile che il gioco applichi Damage Shield in modo casuale o accidentale” nel caso Me lo sto chiedendo.

“Non saremo mai coinvolti in scontri a fuoco tra membri rispettosi della legge della comunità”, aggiunge Activision. Quindi, se vedi che succede quando non stai barando, beh, probabilmente hai delle domande.

La società ha anche informato gli imbroglioni che inizierà a bloccarli su tutti Call of Duty Il franchise di gioco, non solo gioco per gioco, e questo divieto si estenderà al futuro Call of Duty anche i giochi. Scrive:

Andare avanti o una violazione estrema o ripetuta della Politica di sicurezza, come l’inganno in-game, può comportare la sospensione permanente di tutti gli account. Inoltre, qualsiasi tentativo di nascondere, mascherare o offuscare la tua identità o l’identità dei tuoi dispositivi può comportare anche una sospensione permanente.

L’inganno sta diventando sempre più epidemico nei giochi Negli ultimi due anni, senza lasciare nessun gioco popolare così com’è, nella misura in cui I giocatori professionisti hanno finito per rinunciare ad alcuni titoli E il I giocatori su console si rifiutano di eseguire il cross-play con il PC Perché gli imbroglioni sono prevalenti lì. Epic non verrà aggiornato È un gioco elettronico Per giocare su Steam Deck Anche per paura degli imbroglioni.

Aziende come Activision interagiscono con Nuove enormi iniziative antifrodeCompreso Avere driver originali a livello di kernel per PCma combattono anche le frodi con azioni legali, accusa o minacciare di citare in giudizio loro creatori nella terra.

Tuttavia, anche il trolling con gli imbroglioni è una tecnica divertente. Oltre alla nuova armatura di Call of Duty, Abbiamo visto League of Legends E il Leggende dell’apice Sviluppatori Suggeriscono che faranno combattere gli imbroglioni esclusivamente tra loro, condannati a combatterlo nell’inferno di un imbroglione.