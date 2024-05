Silent Hill 4: La stanza

Ciche Wzgórze rimase in silenzio per diversi anni. Ora, in attesa del “moderno” Silent Hill 2, torniamo ai tempi della sesta generazione di console. Questo periodo fu importante per gli artisti orientali. Konami, la società dietro Metal Gear e Castlevania, ha regolarmente consegnato i successivi capitoli di Silent Hill, luogo di tortura per ogni coscienza tormentata. Gli eroi hanno spesso un passato difficile derivante dal crimine che hanno commesso o dagli errori che hanno subito. Gli abomini che compaiono nei singoli giochi della serie sono riflessi parziali dei loro ricordi. Oggi ti inviterò in una stanza, non la mia stanza, ma la stanza di Henry Taushead, l’eroe di Silent Hill 4: The Room.

Henry viveva nella città immaginaria di Ashfield. L’interessante intenzione degli autori di Silent Hill 4: The Room è stata rivelata fin dall’inizio. La sceneggiatura non collocava i personaggi nel cuore di Silent Hill. Per rendere il tutto più interessante, ho deciso di dare la parola al ragazzo che si occupava della sceneggiatura della stanza. “La produzione dell’SH4 è iniziata poco dopo il completamento del lavoro sull’SH2. Abbiamo già iniziato a lavorare contemporaneamente sul secondo e sul quarto gioco. Abbiamo discusso dell’idea di “creare un Silent Hill completamente nuovo” – abbiamo anche preso in considerazione l’idea di usare il nome Silent Hill come sottotitolo.– Suguru Murakoshi ha spiegato nel luglio 2004. Murakoshi ha scritto la sceneggiatura con una nuova direzione in mente per la serie già un po’ fossilizzata. I creatori di Konami si resero conto che la tradizione di vagare nella nebbia e colpire i mostri con un piede di porco alla fine sarebbe diventata così folle che i media e i giocatori si sarebbero stancati del materiale..

“Volevamo dare una nuova direzione a Silent Hill. Siamo giunti alla conclusione che il nome Silent Hill 4: The Room attirerà l’attenzione dei giocatori come una versione completamente nuova della serie.” ha aggiunto Akira Yamaoka, compositore della colonna sonora del gioco. A quanto pare, il team ha discusso il titolo per tre mesi dopo aver iniziato a lavorare sulla stanza. L’idea è arrivata rapidamente. Il team voleva che i giocatori sentissero che Silent Hill non fosse un punto fisso sulla mappa. È un luogo in cui tutti possono accedere Un luogo e uno sfondo inseparabile dagli eventi Per cosa è famoso Silent Hill? la serie è un punto di riferimento per il passato di un particolare personaggio. Silent Hill 4: La Camera ha introdotto l’elemento dello spostamento tra la dimensione dei vivi e quella dei morti. In questa puntata è definito più chiaramente, quindi non presenta più il tema misterioso dei tre giochi precedenti della serie. Silent Hill era arrivato a Henry, non il contrario.

Nessuno conta

Henry Townshed, un introverso ventenne, persona non particolarmente interessante, trova nel suo appartamento n. 302 un passaggio verso un’altra dimensione infernale. Vale la pena notare che Silent Hill 4: The Room esplora fortemente una storia basata su una tipica storia di fantasmi. Sembra che questa fosse l’intenzione dello sceneggiatore. Henry incontra i personaggi in un’altra dimensione, solo per tornare nella sua stanza e scoprire che le persone nel mondo reale sono morte da tempo. L’eroe non è a conoscenza del fatto che sta partecipando a un omicidio rituale, ma vi risparmio eventuali spoiler importanti perché la storia è a suo modo interessante. “I mostri sono manifestazioni dell’immaginazione malata di Walter, mentre i fantasmi sono in realtà le vittime di Walter intrappolate per sempre nella sua dimensione.” – ha detto Masashi Tsuboyama, designer di Silent Hill 4: The Room. Chi era Walter? Un avversario e carnefice per il resto dei personaggi del gioco. Ma fermiamoci qui.

Silent Hill 4 combinava due stili di gioco. La stanza di Henry è un punto di vista FPP, mentre esplorare l’aldilà implica una visione tradizionale dell’azione e lo stesso combattimento “di legno”. Il sistema dei danni non è mai stato il punto forte della serie, ma gli stessi creatori lo sapevano. Tuttavia, i revisori sono stati molto critici nei confronti dei problemi tecnici della stanza. Molti hanno apprezzato l’idea di un netto contrasto tra le dimensioni reali e l’aldilà, ma quasi tutti sono d’accordo sul fatto che i creatori abbiano preso la decisione sbagliata riguardo al salvataggio del gioco e alla raccolta degli oggetti. La stanza del titolo era l’unico posto in cui potevamo salvare il gioco. Non tutti erano contenti di questa decisione. È stato anche scritto sulla necessità di modifiche sistemiche alla serie. Saltare in abissi consecutivi e avere la stessa animazione durante le battaglie inizia chiaramente a diventare fastidioso per i giocatori. Tuttavia, ricordo con molto affetto Silent Hill 4: The Room. Ho giocato alla versione Xbox Classic e, cosa più importante, la possiedo ancora oggi.

Stanza dell’ispirazione

È difficile non vedere l’ispirazione nel film La scala di Giacobbe. Questa non è la prima volta che Konami produce questo famoso film. Il personaggio di Henry, a sua volta, è un riflesso virtuale dell’attore americano Peter Krause. Il gioco include anche un riferimento a Silent Hill 3, e più specificamente al personaggio del giornalista investigativo Joseph Schreiber, che appare in The Room, indagando sugli omicidi commessi da Walter. Ora la domanda più importante: perché gli autori del gioco hanno scelto il concetto di un eroe intrappolato in una stanza? “Il gioco è ambientato negli Stati Uniti e il nostro obiettivo nel progettare la stanza era trasmettere un senso di realtà. Crediamo che nella vita reale, durante le attività quotidiane, incontriamo elementi che suscitano vera paura” – Masashi Tsuboyama ha spiegato questa decisione. Dalla finestra infatti potevamo vedere il traffico per le strade della città e nonostante fosse sempre la stessa cartolina, creava un’immersione efficace. Silent Hill 4: The Room è stata una collisione concettuale e metodologica tra due mondi diciamo che ha funzionato.

Come valuti questo gioco a vent’anni dalla sua prima uscita? Penso che valesse la pena dargli una possibilità, perché raggiungeva un pubblico più giovane rispetto alle versioni precedenti e, nonostante alcuni difetti, era un buon gioco, anche se un gioco horror più debole. Tuttavia, bilanciava le dimensioni in modo interessante e i creatori hanno mostrato creatività nel presentare questa storia al giocatore.. Imparare l’intera storia dipende solo dalla nostra curiosità. Più esploriamo la stanza, più fatti interessanti scopriamo. Silent Hill 4: The Room ci offre una sorta di hub per le singole sezioni del gioco. Gli autori li hanno effettivamente avvolti nell’illusione di essere confinati tra quattro mura, che avrebbero dovuto simulare superficialmente una sensazione di claustrofobia. Pertanto mi dispiace che il titolo non sia mai stato aggiornato. Silent Hill 4: The Room è un gioco unico rispetto al resto della serie. Mostra l’azione da una prospettiva in prima persona. Questo è molto importante dal punto di vista storico. Nel 2004, quasi nessuno sviluppatore utilizzava la narrazione in prima persona nel contesto di un gioco horror. Questa moda arrivò solo pochi anni dopo. Vale la pena notare che tutto è iniziato con Silent Hill 4: The Room.