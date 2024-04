Diablo 4 potrebbe interrompere il supporto per PS4 e Xbox One in futuro. Il gioco rispetto a Diablo 5

Blizzard sta preparando un importante aggiornamento per Diablo 4. Il gioco riceverà molte nuove funzionalità: gli sviluppatori non nascondono il fatto che avremo a che fare con un nuovo inizio.

Diablo 4 ha debuttato alla grande, stabilendo un punteggio record per tutti i prodotti Blizzard, ma non sorprende che gli sviluppatori si trovino ad affrontare una sfida importante: non solo il titolo riceverà contenuti stagionali, ma lo studio sta anche lavorando su espansioni a tutti gli effetti.

Altro testo sotto il video

Dalla premiere di Diablo 4 ci sono stati molti cambiamenti, ma solo la quarta stagione sarà una vera rivoluzione: il team sta preparando molte novità e miglioramenti. Durante un'intervista con IGN, Rod Fergusson non ha nascosto il fatto che Blizzard riporterà essenzialmente diverse piattaforme.

Secondo un rappresentante Blizzard, alcuni giocatori lo anticipano con fiducia Diablo 4 subirà cambiamenti così significativi nella Stagione 4 che essenzialmente fornirà ai fan nuove funzionalità simili a Diablo 5.

Durante la conversazione è emerso un altro argomento interessante: Attualmente, lo studio sta sviluppando Diablo 4 per le console di entrambe le generazioni, ma ad un certo punto gli sviluppatori dovranno smettere di supportare PlayStation 4 e Xbox One. Attualmente, specialisti esperti stanno cercando di andare oltre i limiti e utilizzare varie tecnologie per fornire le funzioni più importanti su tutti i dispositivi, ma a un certo punto potrebbero sorgere problemi insormontabili.

C'è sempre un momento e un luogo per smettere di supportare una piattaforma. Non credo che siamo arrivati ​​a quel punto. Ma abbiamo ancora molta strada da fare in Diablo 4, quindi stiamo parlando di “Ehi, abbiamo un'idea per una funzionalità, ma probabilmente non è una funzionalità che le specifiche minime o i giocatori di ottava generazione possano supportare, quindi è non è qualcosa che possiamo fare oggi.” Ma stiamo ancora spingendo oltre i limiti su questo.

John Mueller ha sottolineato che Blizzard è “molto brava” nel trovare soluzioni di emergenza, quindi anche se un dipendente ha un'idea interessante, i team affrontano la “sfida creativa” su come fornire una particolare funzionalità su PlayStation 4 e Xbox One.