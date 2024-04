Il Bayern ha scelto il successore di Neuer. C'è il comunicato ufficiale dei campioni di Germania

Bayern Monachium podjął decyzję ws. następcy Manuela Neuera. “Die Roten” nie zamierzają sprowadzać nowego bramkarza. Przedłużyli za to kontrakt z Alexandrem Nuebelem.

27-latek został sprowadzony przez monachijczyków w 2020 roku. Większość czasu spędził jednak na wypożyczeniach – najpierw w AS Monaco, a później w VfB Stuttgart.

Golkiper nie chciał być bowiem zmiennikiem Manuela Neuera. Wszystko wskazuje jednak na to, że zostanie jego następcą. W piątek zakomunikowano, że przedłużył umowę z Bayernem.

Jego nowy kontrakt obowiązywał będzie aż do czerwca 2029 roku. Nie oznacza to jednak, że Nuebela w najbliższych miesiącach zobaczymy w Monachium.

Piłkarz zagwarantował sobie prawo do wypożyczenia do Stuttgartu na kolejny sezon. Wiele wskazuje na to, że w tym klubie będzie miał okazję do rywalizacji w Lidze Mistrzów.

Jeśli umowa Manuela Neuera zostanie przedłużona do 2026 roku, Nuebel spędzi w Stuttgarcie także sezon 2025/2026. Później ma wrócić do stolicy Bawarii.

Władze klubu uznały, że będzie to dużo lepsze wyjście niż szukanie zupełnie nowego golkipera. Nuebel zawsze miał nadzieję na zostanie następcą Neuera i to marzenie wkrótce ma się ziścić.