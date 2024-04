Il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski in un discorso al canale americano CNN Ha condannato gli attacchi russi alle infrastrutture civili ucraine. Lo ha descritto come un crimine di guerra.

– Innanzitutto, si stanno attaccando le infrastrutture civili Vietato. In secondo luogo, è passato molto tempo. Le autorità ucraine ci hanno avvertito che stiamo esaurendo gli effetti speciali per i sistemi antimissile e hanno pregato il Congresso americano di fornirli. Ora abbiamo i risultati – ha detto Sikorsky.

Ucraina e Russia. Sikorsky “si aspetta un'ondata di profughi”

Il ministro degli Esteri ha inoltre confermato che le centrali elettriche ucraine verranno distrutte una ad una e che presto le città rimarranno prive di elettricità. – Mi aspetto un’enorme ondata di profughi – ha aggiunto. Il conduttore ha citato parte della dichiarazione di Radoslaw Sikorski Fine febbraio, quando ammise che suo figlio prestava servizio nell'esercito americano. Poi ha dichiarato che il suo cuore e i suoi impegni erano con lui Polonia. È anche nel mio interesse che l’America prosperi e rimanga fedele ai suoi alleati, ha sottolineato.

Quando a Sikorsky è stato chiesto del suo messaggio durante il suo viaggio negli Stati Uniti e dei colloqui al Congresso sul sostegno all’Ucraina, ha osservato che “il Presidente degli Stati Uniti è andato a Kiev durante la guerra e Lo hanno confermato sia l’Ucraina che lo stesso Volodymyr ZelenskyjGli Stati Uniti faranno tutto ciò che è in loro potere per sostenere il Paese nella resistenza all’aggressione russa”.

Radoslaw Sikorski con un appello al presidente del Sejm

– A dire il vero, “tutto il necessario” include artiglieria e missili per difendere le città ucraine. Mi rivolgo ancora una volta al presidente (della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti – redattore) Mike Johnson per la democrazia affinché decida nel Congresso degli Stati Uniti di mettere ai voti la questione in modo che denaro e attrezzature possano raggiungere l'Ucraina – ha detto Radoslav Sikorsky. READ È l'obiettivo numero uno di Vladimir Putin. Chi è Wasel Mallouk?

Come ha sottolineato Radoslaw Sikorski, se ciò non accadrà, la Russia causerà ulteriori danni e “sarà in gioco la credibilità degli Stati Uniti”. Durante il colloquio è stata posta anche la domanda su come la Polonia si preparerà alla possibile vittoria di Donald Trump nelle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

– Negli ultimi 15 anni abbiamo speso il 2%. Del PIL per la difesa, ora spendiamo circa il 4%. – confermato. Ha anche aggiunto che “l’Unione Europea e i suoi Stati membri hanno speso per gli aiuti all’Ucraina Il doppio rispetto agli Stati Uniti“. – Negli Stati Uniti siamo spesso sospettati di essere sfruttati, ma in questo caso abbiamo fatto la cosa giusta. Ora abbiamo bisogno che gli Stati Uniti facciano ciò che il presidente ha promesso – ha continuato.

Ha anche aggiunto che la frustrazione provata dall'emittente non è nulla in confronto a quella provata da Volodymyr Zelenskyj e dai cittadini ucraini.

