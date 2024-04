Secondo i risultati di RMF FM, Anche la guarnigione della polizia di Danzica guidata da Walichnowski subirà dei cambiamenti.

Onet ha contattato a questo proposito la questura. La società deve ancora confermare questo cambio di personale. – Al momento non è stato firmato alcun documento in merito – si apprende dalla questura.

Pavel Dzierzak è diventato famoso quando il suo vicecancelliere è stato licenziato nel marzo di quest'anno. Come abbiamo descritto su Onet, Judyta Prokopowicz è stata vicecapo della questura di Varsavia per meno di tre settimane.

“Il comandante Marek Boron ha apportato il cambiamento necessario nelle forze di polizia della capitale”, ha commentato Marcin Kierwiski, allora ministro degli Interni e dell'Amministrazione.

Ufficiosamente: il capo della polizia della capitale perderà il suo posto

Come abbiamo appreso ufficiosamente, è stato lo stesso Kyrviski a intervenire in modo decisivo nel caso e a decidere di licenziare Judith Prokopovich. Formalmente, Marek Boroń lo ha nominato vicepresidente del KSP a febbraio, ma su richiesta del comandante della capitale Paweł Dzierżak.. In precedenza, Prokopowicz è stato vicedirettore dell'Ufficio delle risorse umane, della formazione e dei servizi legali della Questura.

Come riportato dalla radio RMF FM lunedì 11 marzo, la sua nomina ha causato indignazione e confusione tra gli agenti di polizia. “Decisioni incomprensibili del personale e vite scioccanti”: questo è ciò che hanno commentato gli agenti in uniforme in una conversazione con il giornalista di questa stazione radio.

I funzionari hanno sottolineato che la poliziotta era nota per il suo zelo eccessivo nello scrivere accuse contro i partecipanti alle manifestazioni a Varsavia contro la legge e la giustizia. Dovrebbe chiedere, tra le altre cose, la punizione di Władysław Frasyniuk e di 20 persone che hanno cercato di impedire una marcia organizzata dai nazionalisti del Campo estremista nazionalista nel centro di Varsavia nel 2018.