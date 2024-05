Lo ha dimostrato una ricerca condotta su migliaia di gatti domestici nel Regno Unito Le razze di gatti più longeve, compresi i gatti birmani e birmani, vivono più del doppio delle razze dalla vita più breve.

Lo studio, pubblicato il 7 maggio sul Journal of Feline Medicine and Surgery, ha utilizzato dati di circa 8.000 persone. Gatti domestici del Regno Unito morti tra gennaio 2019 e marzo 2021. I dati relativi a dodici razze, comprese le razze miste, hanno mostrato 15 o più animali morti durante quel periodo, sufficienti per stimare la loro aspettativa di vita media.

“La motivazione principale era utilizzare i dati per dare potere alle persone Prendere decisioni informate sulla cura della salute dei propri gatti– ha detto il coautore dello studio Dan O’Neill, epidemiologo animale associato al Royal Veterinary College di Londra.

La Sfinge vive a Luxor

L’analisi dei dati lo ha dimostrato Un gattino nato nel Regno Unito vive in media 11,7 anni. I gatti ibridi sono ovviamente più longevi: in genere vivono circa 1,5 anni in più rispetto ai gatti di razza pura (in media vivono 11,9 anni, mentre i gatti di razza pura 10,4 anni).

Dall’ultimo Statisticamente, i gatti birmani e birmani vivono più a lungo. Entrambe le razze vivevano in media 14,4 anni. Per le sfingi glabre, l’aspettativa di vita è meno della metà. Questi gatti vivono in media solo 6,7 anni, probabilmente a causa di una predisposizione genetica alle malattie cardiache. Si scopre che sono la seconda razza più longeva I gatti del Bengala hanno una vita media di 8,5 anni.

Gli Sphynx vivono la metà del tempo dei gatti birmani e birmani, in media 6,7 ​​anni123RF/pixel

Oltre alla razza, ci sono altri fattori che influenzano la durata della vita di un gatto. Le gatte femmine vivevano in media 1,3 anni in più rispetto ai gatti maschi, mentre i gatti sterilizzati e castrati vivevano 1,1 anni in più. Coloro che non si sono sottoposti a queste procedure.

Gli scienziati ritengono che la durata della vita degli animali possa essere influenzata anche dalle preferenze dei loro proprietari – ad es Gli animali restano in casa per tutta la vita o possono uscire liberamente. Tuttavia, misurare con precisione l’impatto di tali fattori è difficile perché le cliniche veterinarie non registrano nei loro registri se e quanto spesso un animale domestico esce. A differenza dei cani, la durata della vita dei gatti non sembra essere correlata a caratteristiche come le dimensioni corporee.

Nell’ambito dello studio, gli scienziati hanno anche sviluppato “tabelle di vita” che stimano la durata media di vita rimanente dei gatti a una determinata età. Le tabelle di sopravvivenza forniscono ai proprietari di gatti e ai veterinari informazioni che possono essere prese in considerazione quando si prendono decisioni importanti riguardanti l’adozione, il trattamento o l’eutanasia.

“Se un gatto ha 11 o 12 anni e si prevede che viva solo un altro anno, Potrebbe non valere la pena sottoporsi ad un intervento chirurgico, ad esempio” – afferma selvaggiamente il coautore dello studio Dan O’Neill del Royal Veterinary College.

Quale tipo di cane vive più a lungo?

Ciò che può sorprendere è questo Gli scienziati sanno poco di alcuni degli animali domestici più comuni al mondo – Circa 46 milioni di famiglie hanno gatti in tutto il mondo. "Quando si parla di aspettativa di vita, sono state fatte pochissime ricerche sui gatti". O'Neill dice. "Sono invisibili alla scienza, soprattutto se paragonati ai cani.".

Nel caso dei cani, l’ultimo studio sulla loro longevità media è stato pubblicato lo scorso febbraio dai ricercatori dell’organizzazione benefica Dogs Trust e della John Morris University di Liverpool. Lo ha dimostrato un’analisi dei dati su mezzo milione di cani britannici appartenenti a 150 razze e ibridi Un cane vive in media 12,5 anni.

Le razze più longeve sono il Lancashire Heeler (15,4 anni), lo Spaniel tibetano (15,2 anni) e il Bassotto nano (14,0 anni). Anche il Labrador (13,1 anni) e il Cocker Spaniel (13,3 anni) hanno vissuto più a lungo della media di tutti i cani. Le razze canine con l’aspettativa di vita più bassa sono il Pastore del Caucaso (5,4 anni), Presa Canario (7,7 anni) e Cane Corso (8,1 anni).

