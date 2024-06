Quanto costa il viaggio a Euro 2024? Biglietti, viaggio, alloggio, pasti

Per poter tifare i polacchi negli stadi in Germania, dovevi lottare per i biglietti molto prima. Al giorno d’oggi, possiamo per curiosità chiederci quanto costerà un viaggio, o chiederci quanto hanno speso i nostri vicini o amici per il viaggio. Cinkciarz.pl fornisce la risposta, ovvero una stima dei costi di un viaggio in Germania per una vacanza calcistica.

Biglietti per le partite di Euro 2024



Nel canale di distribuzione ufficiale, i biglietti per Euro 2024 sono stati venduti ad un ritmo molto veloce – osserva Cinkciarz.pl. Oggi i biglietti si possono ancora trovare nei canali non ufficiali, ma la UEFA avverte che l’acquisto da queste fonti comporta un rischio elevato.

Nella fase a gironi il prezzo più alto è stato l’ingresso alla partita inaugurale tra Germania e Scozia: da 50 a 900 euro, ovvero da 218 a 3.915 PLN circa se si converte da EUR a PLN. I prezzi dei biglietti per le restanti partite del girone, comprese tre partite per i polacchi, vanno da 30 a 400 euro, ovvero circa 130-1.740 PLN.

Questi prezzi non erano proibitivi per gli appassionati di calcio. Il sistema ti informa che tutti i biglietti sono già stati venduti. Sebbene ci siano ancora offerte di acquisto su altri siti web, la UEFA attira l’attenzione sulla natura rischiosa di tali transazioni – sottolinea Robert Błaszczyk, direttore del dipartimento clienti strategici di Cinkciarz.pl.

I Biancorossi giocheranno: il 16 giugno ad Amburgo contro l’Olanda, il 21 giugno contro l’Austria a Berlino, il 25 giugno contro la Francia a Dortmund. Se avanzano alla fase a eliminazione diretta, la spesa dei tifosi aumenterà. Nelle fasi successive del torneo, il costo dei biglietti varia da 50 euro a 900 euro, ovvero circa 215-3918 PLN. Come al solito, il costo della finale di Euro 2024 è il massimo: da 95 € a 2.000 €, ovvero da circa 414 PLN a circa 8.704 PLN.

Tuttavia, come sottolinea Cinkciarz.pl, a Euro 2024, come per altri eventi di questo tipo, non si può contare su sconti o ingressi gratuiti per i bambini.

Trasporti per Euro 2024



I 10 stadi di Euro 2024 (alcuni dei quali sono noti ai tifosi polacchi dai Mondiali del 2006) – Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Colonia, Francoforte sul Meno, Monaco, Amburgo, Berlino, Lipsia, Stoccarda – ospiteranno un totale di metà un milione di persone.

Come confermano gli analisti, le località più vicine al confine polacco si raggiungono facilmente in macchina. Le autostrade in Germania sono gratuite. Non devi preoccuparti di articoli brevi o cercare cancelli tariffari. Tuttavia, vale la pena prestare attenzione ai limiti di velocità, soprattutto nelle città e nei paesi. In casi estremi, la multa per guida troppo veloce nei centri abitati può arrivare fino a 800 euro, ovvero circa 3.500 zloty polacchi secondo il tasso di cambio euro-zloty polacco.

I costi del carburante in Germania sono più alti che in Polonia. Un litro di benzina nella versione base costa poco più di 8 PLN per litro di benzina e circa 7,50 PLN per il gasolio. Il noleggio auto di solito costa 25 € al giorno, meno di 110 PLN.

I biglietti aerei sulla linea Varsavia-Amburgo (andata e ritorno) costano circa 1.700 PLN a persona. I voli all’interno della Germania saranno più economici, ad esempio da Berlino a Stoccarda e ritorno per meno di PLN 1000.

Viaggiare in treno è molto più economico. Un collegamento diretto da Varsavia al centro di Berlino dura meno di 5,5 ore e un biglietto di prima classe può essere ordinato per poco più di 150 PLN. In seconda classe i prezzi partono da PLN 109,50.

Prezzi di vitto e alloggio durante Euro 2024



– Il costo della vita in Germania è più alto che in Polonia, ed è meno evidente, ad esempio, nei negozi di alimentari, ma più evidente nei ristoranti, bar e pub. Per un pasto per due in un locale di medio livello bisogna spendere circa 60 euro, ovvero 260 PLN, e per un caffè o una birra piccola 4 euro (17,4 PLN). Il costo di un set in una catena di fast food costa in media 10 euro. I tifosi dovrebbero essere preparati a prezzi molto più alti per bevande e snack negli stadi e nei loro dintorni. Una corsa in taxi per diversi chilometri costa circa 10 euro. Un biglietto semplice della metropolitana a Berlino costa 3,5 euro, ovvero più di 15 zloty polacchi, afferma Robert Błaszczyk del fintech Cinkciarz.pl.

Durante Euro 2024 (14 giugno – 14 luglio), l’alloggio nelle città dove si tengono i tornei potrebbe costare più del solito nelle date chiave. I prezzi, ovviamente, dipendono dal livello e dalla distanza dal centro. Un esempio da Berlino, dove il 21 giugno la Polonia giocherà contro l’Austria, per un soggiorno di due notti per due persone: circa 2.500 PLN in un hotel, circa 1.500 PLN in un appartamento e poco meno di 1.000 PLN nell’ostello più economico.

Qual è il budget per due persone?



Se assumiamo una versione economica in caso di una sola partita nella fase a gironi e acquistiamo due biglietti ad un prezzo inferiore – circa 435 PLN, più un viaggio in treno – circa 440 PLN, e un soggiorno di fine settimana in un appartamento – ca. 1.500 PLN, più 1.000 PLN per cibo e souvenir. Per due persone il budget può essere inferiore a 3.500 PLN, ovvero circa 800 euro..

Per chi vuole sostenere la Germania durante tutta la fase a gironi e vedere tre partite della Polonia, arrivarci in aereo, viaggiando tra Amburgo, Berlino e Dortmund, trascorrendo 10-11 giorni all’estero, Le spese senza termini di lusso possono aumentare fino a 11.000-13.000 PLN, ovvero 2,5-3 mila PLN. Euro.