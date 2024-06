Hanno il sostegno di Bill Gates. Stanno facendo qualcosa di semplice e innovativo allo stesso tempo

Bill Gates ha sostenuto una startup che potrebbe ridurre la quantità di gas serra emessi nell’atmosfera. Ciò che è importante: lo fa per pochi centesimi.

La grafite sostiene che può facilmente impedire alle emissioni di anidride carbonica di entrare nell’atmosfera. Lo fanno per pochi centesimi rispetto alle aziende che cercano di assorbire l’anidride carbonica 2 Dall’atmosfera sotterranea, è facilmente paragonabile alla coltivazione di alghe nelle fattorie oceaniche, ed è perfetto sullo sfondo delle foreste appena piantate. Questa potrebbe essere una rivoluzione. La società è sostenuta da Breakthrough Energy Ventures, il gruppo di investimento di Bill Gates.

È così semplice che è divertente

La startup ha sviluppato un modo sorprendentemente semplice per immagazzinare l’anidride carbonica 2 Per migliaia di anni. A questo scopo viene utilizzata la biomassa: resti di piante agricole e legno, con i quali non si può fare nulla. Questi includono segatura e lolla di riso che finiscono nei nostri piatti.

In circostanze normali, questi resti vengono bruciati. Questo processo è controproducente dal punto di vista del cambiamento climatico, perché le molecole che compongono le piante vengono ossidate e l’anidride carbonica viene restituita all’atmosfera. Da un punto di vista industriale non sono adatti a nient’altro e il loro stoccaggio non ha senso. Inoltre, la decomposizione del materiale vegetale rilascerà anche anidride carbonica 2 all’atmosfera.

Tuttavia, la grafite riesce a sfruttare ciò che l’industria del legno e quella agricola considerano inutile. Nella sua fabbrica Sarà in grado di rimuovere quasi tutta l’acqua dal materiale vegetale, compattarlo in “mattoni” e proteggerlo dalla decomposizione con uno strato di materiale ecologico.. Questi possono poi essere tagliati a cubetti Sepolto ad una profondità di circa 3 metri. In questo modo, il carbonio verrà catturato per centinaia, forse addirittura migliaia di anni. Naturalmente, la composizione richiede un certo monitoraggio.

Graphyte aprirà la sua struttura a Pine Bluff, Arkansas, dove gestisce segherie e aziende agricole. Ciò fornirà alla startup un’eccellente catena di approvvigionamento per la biomassa. Soprattutto, il processo di produzione degli elementi base della pianta non sarebbe particolarmente costoso o complicato. Intrappolare tonnellate di anidride carbonica 2 Si prevede che costerà circa $ 100. Un prezzo così basso potrebbe rivoluzionare la protezione del clima. Si prevede che l’impianto funzionerà a pieno regime nel 2024.

un report Il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite prevede che se vogliamo che il nostro pianeta diventi abitabile, nel 21° secolo dovremo rimuovere tra le 5 e le 10 gigatonnellate di anidride carbonica all’anno. Questo è il 12-25%. Emissioni attuali. Nel frattempo, nonostante gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, non esiste ancora un processo economico. La grafite ha l’opportunità di cambiare il corso della storia.

Fonte immagine: grafite

Fonte del testo: Washington Post