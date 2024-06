Quale app al posto di Spotify? Ecco la scelta migliore

Spotify è l’app più popolare in questo momento Per trasmettere musica in tutto il mondo. È molto popolare in Polonia e all’estero e dà accesso ad una libreria musicale molto ampia, ma non solo – lì troverete anche, tra le altre cose: podcast. Per molte persone, questa è la prima e più ovvia scelta quando si tratta di trasmettere musica in streaming su un telefono o altri dispositivi connessi a Internet.









Quanto costa Spotify? L’abbonamento standard per una persona costa 23,99 PLN al mese, ma è disponibile anche un piano gratuito con annunci. Il pacchetto studenti è più economico: dopo la verifica, il costo mensile è di soli 12,99 PLN. Possiamo risparmiare anche utilizzando il piano famiglia, che ha un costo totale di 37,99 PLN per 6 persone.

Spotify – Funzionalità e informazioni più importanti:

Sinà: Versione gratuita (con pubblicità), standard per 23,99 PLN, pacchetto duo per 30,99 PLN, famiglia per 6 persone. Per PLN 37,99

Musica di Youtube Guadagna regolarmente nuovi utenti ed è senza dubbio una delle app per l’ascolto di musica più interessanti sul mercato. Sono l’enorme database di canzoni e il collegamento al servizio video a rendere l’offerta di YouTube davvero interessante. Vale la pena notare che l’abbonamento include anche l’accesso a YouTube Premium, che ti consente di riprodurre video senza pubblicità e su schermo bloccato. Finanziariamente Questa opzione semplicemente ripaga.



YouTube Music – Funzionalità e informazioni più importanti:

Sinà: Versione gratuita, standard PLN 25,99, studenti PLN 14,99, famiglia (5 persone) PLN 46,99

Maree Potrebbe non essere popolare come Spotify, ma presenta alcuni enormi vantaggi rispetto ai suoi concorrenti. Questa applicazione musicale ci permetterà di ascoltare Qualità da studio Come parte del pacchetto base. Se desideri musica della massima qualità (formato FLAC), questa app sarà la scelta perfetta. Potresti non avere accesso alla prova gratuita, ma questo non dovrebbe essere un grosso problema.

È interessante notare che prima il pacchetto più alto costava meno di 40 PLN, ma da aprile di quest’anno i prezzi sono effettivamente diminuiti.

Maree – caratteristiche e informazioni più importanti:

Sinà: 21,99 zloty polacco

Associamo i prodotti Apple a una qualità superiore e (purtroppo) a prezzi più alti. Musica di mele In questo caso è un’eccezione, perché è un’ottima app per ascoltare musica e non costa molto. Si può dire con certezza che l’offerta del colosso americano è molto competitiva. La qualità del suono fornita è ottima e alcuni brani sono presentati anche in formato lossless. Possiamo risparmiare su Apple Music, ad esempio, selezionando i servizi del pacchetto Apple One.

Apple Music – Funzionalità e informazioni più importanti:

Sinà: 21,99 zloty polacco

Deezer Ci permetterà di ascoltare musica in alta qualità HiFi come parte del pacchetto base, che costa meno di 24 PLN. Questa è una buona offerta, soprattutto quando aggiungiamo una libreria di brani molto ampia. Attualmente possiamo testare l’applicazione per una settimana e utilizzare anche pacchetti più vantaggiosi, ad esempio per una famiglia o uno studente.

Deezer – Caratteristiche e informazioni più importanti:

Sinà: PLN 23,99, disponibile anche la versione gratuita, pacchetto famiglia PLN 39,99, per studenti -50%

