NASCAR sta provando qualcosa di nuovo questa settimana a Fontana

La NASCAR sta utilizzando un formato diverso per qualificarsi all’Auto Club Speedway, che ospiterà la prima gara della Cup Series dal 2020.

Dopo che le restrizioni relative al COVID-19 hanno cancellato il programma 2021, NASCAR La Cup Series è tornata all’Auto Club Speedway al WISE Power 400 domenica pomeriggio.

Questa potrebbe essere l’ultima gara sull’ovale da quattro inning di 2,0 miglia (3,219 chilometri) a Fontana, in California, con l’intenzione di convertire la pista in una pista corta di mezzo miglio possibilmente prima del 2023. Quei piani sono ancora in qualche modo nell’aria .

Questo fine settimana segna anche il ritorno di un formato playoff abbastanza regolare, qualcosa che la serie Cup non vedeva dal 2019 prima della pandemia.

Tutte le sessioni di qualificazione sono state cancellate dal programma nel 2020 dopo che lo sport è tornato da un’inaspettata pausa di 10 settimane a causa di restrizioni legate alla pandemia, e sono tornate solo a capacità limitata nel 2021.

Ma la formula di qualificazione di questo fine settimana, che sarà utilizzata per la maggior parte degli ovali per il resto della stagione di 36 gare, è una novità per il 2022.

I piloti sono divisi in due gruppi in base alla classifica finale della gara precedente (i singoli corridori di un gruppo, anche i corridori dell’altro gruppo).

In questa sessione monoposto, ogni pilota condurrà un turno di qualificazione unico, con la classifica di qualifica determinata da Stessa scala usata per impostare le formazioni di partenza Quando le sessioni di qualificazione non si sono svolte tra la fine del 2020 e il 2021.

Quindi i primi cinque piloti di ogni girone passeranno alla fase finale. Ciascuno dei 10 piloti rimanenti correrà un altro giro di questo round e il più veloce qualificatosi di questo round prenderà il primo posto.

I risultati rimanenti di questo round finale determineranno i restanti Top 10 nella formazione di partenza. I piloti programmati per partire dall’11° posto in poi sono determinati dai risultati dei due gironi al primo turno.

La qualificazione WISE Power 400 sarà trasmessa in diretta su Fox Sports 1 dall'Auto Club Speedway a partire dalle 14:35 ET, e la gara stessa sarà trasmessa in diretta su Fox a partire dalle 15:30 ET di domani pomeriggio.