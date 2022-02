Nintendo svela i giochi di e-commerce 3D più venduti in Giappone dal 2011 al 2020

Prima della chiusura dell’eShop 3DS e Wii U, il sito web di Nintendo ha compilato i 15 giochi più venduti sull’eShop 3DS in Giappone dal 2011 al 2020.

Monster Hunter, Pokémon e Animal Crossing sono stati spesso portati in cima nel corso degli anni e alcune altre serie popolari includono Battle Cats, Dragon Quest, Super Mario e Kirby.

Ecco la carrellata completa (tramite Nintendo Everything):

2011

1. Zelda: Link’s Awakening

2. Super Mario Land

3. Classici 3D Xevious

4. Freakyforms: le tue creazioni, vive!

5.Semplice serie DL vol. 1 Il Mishitsu kara no Dasshutsu ~ Fushigina Kumadonald Burger-hen ~

6. Kersploosh

7. Super Mario Land 2: 6 monete d’oro

8. Pushmo

9. Il paese dei sogni di Kirby

10. Picross e7

11. Sakura Samurai: L’arte della spada

12. TwinBee Classics 3D

13. Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni Dai Ichiwa “Hikaru Me”

14. Tocca Battle Tank 3D

15. Asino Kong

2012

1. Animal Crossing: Nuova foglia

2. Radar dei sogni di Pokemon

3. Uomini Denpai

4. Super Mario Bros.

5. Classici 3D Kirby Adventure

6. Pokedex 3D Pro

7. Denpa uomini 2

8. Freakyforms: le tue creazioni, vive!

9. Tocca Battle Tank 3D

10. Bushmo

11. Nuovo Super Mario Bros.2

12. Dillon Rolling Western

13. Kirby Dreamland 2

14. Super Mario Bros.: I livelli perduti

15. SEMPLICE DL Serie Vol. 3 Il Mishitsu kara no Dasshutsu ~ Serebuna Goutei-hen ~

2013

1. Cacciatore di mostri 4

2. Animal Crossing: Nuova foglia

3. Motociclista DX

4. Radar dei sogni di Pokemon

5. Super Mario Bros.3

6. Puyo Buyo!! versione mini

7. Shaun la pecora 3D Episodio 1

8. La vita di Tomodachi

9. Tocca Battle Tank 3D-2

10. Clive armato

11. Denpa uomini 3

12. Super Mario Bros.

13. Denba uomini 2

14. La strega e l’eroe

15. Bug contro carri armati

2014

1. Pokemon Battaglia Troia

2. Super Smash Bros per 3DS

3. Monster Hunter 4 Ultimate

4. Kirby Fighters Deluxe

5. Moto Galaxy Rider DX 2

6. Dragon Quest X in linea

7. Kirby Tripla Deluxe

8. Motociclista DX

9. Prova urbana: stile libero

10. Fantino tascabile

11. Puyo Buyo!! versione mini

12. Radar dei sogni di Pokemon

13. Orologio Yo-kai

14. Puzzle e Dragons Z

15. Pokemon Alpha Sapphire

2015

1. Monster Hunter X

2. Battaglia di gatti POP!

3. Creatore di cubi 3D

4. Boxboy!

5. Bike Rider DX 3: Time Rider

6. Bici da pilota DX

7. Animal Crossing: Happy Home Designer

8. Daigasu! La band dei fratelli per la prima volta

9. Il destino dell’emblema del fuoco

10. Prova urbana: stile libero

11. Kirby Fighters Deluxe

12. Megamix del ritmo del cielo

13. Dragon Quest X in linea

14. Animal Crossing: New Leaf

15. Yo-kai Watch Busters: White Dog Squad

2016

1. Pokemon Giallo

2. Pokemon Rosso

3. Battaglia di gatti POP!

4. Pokémon Blu

5. Minatore di battaglia

6. Creatore di cubi 3D

7. Pokemon Verde

8. Detective Pikachu

9. Pokemon Luna

10. Pokemon Sole

11. BoxBox Boy!

12. Super Mario World

13. Sterlina terrestre

14. Super Mario Bros. 3

15. Bici DX per motociclisti

2017

1. Generazioni di cacciatori di mostri

2. Pokemon Argento

3. Battaglia di gatti POP!

4. Pokemon Oro

5. Dragon Quest XI

6. L’esplosione di Kirby

7. Dragon Quest III

8. Minecraft: la nuova edizione 3DS

9. Addio BoxBoy!

10. Pokemon Giallo

11. Stazione di ghiaccio Z

12. Animal Crossing: New Leaf – Ciao Amiibo

13. Dragon Quest II

14. Kirby Fighters Deluxe

15. Pokemon Ultrasole

2018

1. Pokémon Cristallo

2. Battaglia di gatti POP!

3. Minecraft: nuova edizione 3DS

4. Minatori di battaglia

5. Dragon Quest III

6. Stazione di ghiaccio Z

7. Motociclista DX

8. Dragon Quest II

9. Pokemon Argento

10. Pokemon Oro

11. Ricerca del drago

12. Kirby Fighters Deluxe

13. Nesso dell’Odissea di Etrian

14. Animal Crossing: New Leaf – Benvenuto amiibo

15. L’esplosione di Kirby

2019

1. Battaglia di gatti POP!

2. Pokémon Cristallo

3. Dragon Quest III

4. Minecraft: nuova edizione 3DS

5. Dragon Quest II

6. Stazione di ghiaccio Z

7. Ricerca del drago

8. Animal Crossing: New Leaf – Ciao Amiibo

9. Minatori di battaglia

10. Legato alla Terra

11. Motociclista DX

12. Mia madre ha nascosto il mio gioco!

13. Pokemon Argento

14. Storia di stagioni: tre città

15. Pokemon Oro

2020

1. Animal Crossing: Nuova foglia

2. Pokémon Cristallo

3. Battaglia di gatti POP!

4. Dragon Quest III

5. Generazioni di cacciatori di mostri

6. Colpo dei mostri

7. Inazuma Eleven 1 – 2 – 3!! Endo Mamoru Densetsu

8. Speciale Nikitsu Koha Kunio Kun

9. Dragon Quest II

10. Motociclista DX

11. Phoenix Wright: Avvocato Ace – Spirito di giustizia

12. L’avvocato del grande asso 2

13. Treno A 3D

14. Phoenix Wright: La trilogia di Ace Lawyer

15. Minecraft: la nuova edizione 3DS

