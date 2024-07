Ubisoft ha annunciato la data di uscita di Skull & Bones su Steam

Messaggio

23 luglio 2024, 14:40

Skull & Bones uscirà su Steam il mese prossimo, a condizione che i giocatori diano una possibilità al gioco piratato di Ubisoft.





















Lo ha rivelato Ubisoft Pirata Teschio e ossa Debutterà su Steam il 22 agosto. Dopo più di 5 mesi su console e nello store ufficiale dell’editore, il gioco dell’editore francese uscirà sulla celebre piattaforma Valve.





Skull & Bones è ora disponibile su Steamanche se non ci sono ancora annunci da parte dei creatori a riguardo.

Un “debutto” su Steam dopo la sua assenza dalla più apprezzata piattaforma di distribuzione digitale su PC è solitamente una piccola festa per i videogiocatori, o quantomeno un motivo per entusiasmarsi per la possibilità di verificare l’effettiva accoglienza e popolarità della produzione. Tuttavia, in questo caso particolare, manca ancora l’entusiasmo (trans ServizioX).







Ossa del cranio Ha suscitato sentimenti contrastanti fin dall’inizio. Dopo un lungo periodo di produzione, il titolo ha debuttato il 16 febbraio senza grandi clamori. Certamente non è stata una brutta produzione, ma non ha nemmeno suscitato molte emozioni. Una prima stagione poco brillante non ha migliorato l’accoglienza del gioco, ma anche l’opportunità di giocare gratuitamente all’inizio di maggio e giugno probabilmente non ha aiutato.

Almeno a giudicare dal crescente interesse Teschio e ossa Sui social (leggi: per niente o in minima parte). È vero che il titolo ha i suoi fan, ma nemmeno loro scrivono jingle per questa produzione (vedi: servizio vapore).





Forse Possibilità di testare il gioco gratuitamente per 6 ore entro Versione di prova gratuita Aiuterà ad attirare gli utenti di Steam. Supponendo che questa opzione sarà disponibile sulla piattaforma Valve.

Vale la pena aggiungerlo Ossa del cranio Ti verrà chiesto di collegare i tuoi account Ubisoft e Steam.

