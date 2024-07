Jim Keller afferma che ci sono ancora opportunità non sfruttate nel mercato dell’intelligenza artificiale

Tenstorrent vuole offrire acceleratori potenti ma molto più economici per lavorare con l’intelligenza artificiale rispetto a NVIDIA. Jim Keller sottolinea inoltre che i Verdi non hanno ancora il controllo completo del mercato.

JimKeller È un ingegnere americano e una leggenda nella creazione di nuove tecnologie. In passato, è stato associato ad aziende come Apple, AMD, Intel Corporation IO Tesla. È il coautore x86-64ma ha lavorato anche sulle architetture Athlon K7, AMD K8, AMD Zen, Apple A4 e A5, e molte altre.

NVIDIA controlla oltre l’80% del mercato degli acceleratori AI

Keller attualmente ricopre il ruolo di CEO dell’azienda tentorrentChe mira a fornire acceleratori convenienti per attività legate all’intelligenza artificiale e al calcolo ad alte prestazioni. Anche se sembra molto ambizioso, lo ha detto in un’intervista alla rivista Nikkei Asia “Ci sono aree di nicchia nel mercato dell’intelligenza artificiale che NVIDIA non ha notato.”.

Secondo Tentorrent loro I sistemi Galaxy sono tre volte più efficienti e il 33% più economici dei sistemi NVIDIA DGXChe è probabilmente attualmente il server AI più popolare al mondo. Nikkei Asia riferisce che Tenstorrent è sulla buona strada per rilasciare il suo chip AI multitasking di seconda generazione entro la fine dell’anno.

Anche se il suo nome non è stato rivelato, ma considerato il piano editoriale dell’azienda a partire dallo scorso anno, dovremmo aspettarci un design autonomo Buco nero E patatine Quasar Con un basso consumo energetico e prezzi bassi. I risparmi si ottengono, tra le altre cose: sulla memoria GDDR6 invece che su HBM. Tenstorrent afferma che la sua architettura richiede meno larghezza di banda rispetto alle soluzioni della concorrenza.

Secondo recenti notizie, almeno NVIDIA controlla oltre l’80% del mercato degli acceleratori AI. Quindi, Tenstorrent ha ancora molta strada da fare, ma se c’è qualcuno che ha la possibilità di rivoluzionare il mercato delle attrezzature per l’intelligenza artificiale, quello è sicuramente Jim Keller. Soprattutto perché la sua azienda non deve combattere i verdi, ma può semplicemente concentrarsi su segmenti di mercato che ignora.

