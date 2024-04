Sergej Chubrina è morto. Il 43enne è morto combattendo con i russi

Le informazioni sulla morte di Sergey Chubrina sono state annunciate lunedì (1 aprile) . Come si legge nella comunicazione ufficiale della Federazione ucraina di pallamano, nel luglio 2023 l'uomo ha partecipato alla battaglia del villaggio di Robotyn a Zaporizhia.

Per diversi mesi l'uomo venne considerato disperso. Solo alla fine di marzo di quest'anno. La famiglia di Choprina ha appreso che l'uomo è morto in battaglie con i russi.

In passato ha partecipato anche ai Campionati Accademici della Regione di Vinnytsia, come capitano della sua regione. Dopo aver terminato la sua carriera sportiva, ha contribuito a promuovere la pallamano nella regione. Czupryna organizzava competizioni sportive a vari livelli,

Il portale ucraino sport24.tv rileva che Chubrina non è l'unico rappresentante del mondo della pallamano morto in uno scontro contro i russi. In precedenza, diversi altri giocatori di pallamano erano stati uccisi durante le ostilità, tra cui Oleksandr Perepletsya, Roman Bronyuk e Yevhen Kolesnichenko.