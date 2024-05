La candidata alla International Hall of Fame si è rivelata essere Iga Świątek. È stato trasferito

È già diventata una tradizione che il compleanno del nostro ambasciatore del tennis cada nel secondo torneo del Grande Slam dell’anno, che si sta giocando Complesso sportivo dello stadio Roland Garros. Per quattro anni Iga Świątek ha lo status di regina del pasto pariginoDurante questo periodo hanno vacillato solo una volta nei quarti di finale.

Qui non ha rivali per tre volte, il che le è valso un enorme riconoscimento. Sicuramente non è ancora un personaggio enorme Rafael Nadal, 14 volte vincitore dell’Open di FranciaMa il reparto celebra le sue vacanze oggi Allenatore Thomas Viktorovsky -Se non perde la fame di vittoria e rimane in salute, può continuare a rafforzare il suo campionato per molti anni a venire Costruisci il potere del nome.

Abbiamo il controllo I rappresentanti dei media sono impressionatiTra loro ci sono personaggi molto famosi venuti da tutto il mondo nella capitale francese per raccontare questo evento sportivo unico. Abbiamo deciso Chiedi ad alcuni dei nostri rappresentanti della comunitàTrasmettere i loro più sentiti auguri al miglior tennista del mondo attraverso Interia.

Richard Evans, ex presidente dell’International Tennis Writers Association (ITWA), che sarà presto inserito nella International Tennis Hall of Fame, è stato eletto:

È eccezionale che Ega Svetek festeggi il suo 23esimo compleanno con così tanti successi al suo attivo. Naturalmente, 4 titoli del Grande Slam sono i suoi successi più grandi Ciò che risalta di più è il modo in cui vince così tante partite. Penso che solo pochi campioni abbiano vinto set 6-0 come Iga. È un risultato di routine per lei, ma non di routine per nessun altro. Questo si riferisce al dominio che esercita sui suoi avversari quando gioca al meglio delle sue capacità. READ Mbappe: Questo potrebbe cambiare la mia decisione? no no no

Iga Švetek: “Non potevo credere di poter vincere”/Stampa associata/© 2024 Stampa associata

Il brillante duello tra Iga Svetek e Naomi Osaka nel secondo turno degli Open di Francia si è concluso con una vittoria nel tennis. Ciò ha confermato la credibilità di Iga come vincitore in grado di sopportare enormi pressioniAncora più importante per il tennis femminile, Naomi ha ristabilito la sua posizione di forza maggiore nel circuito. Tutta la potenza e l’aggressività che erano evidenti durante gli anni in cui vinse il Grande Slam sono tornate, e il tennis ne sarà più ricco. Eija saprà che davanti a loro ci saranno feroci battaglie sul campo.

Richard Evans ha coperto più di 200 tornei del Grande Slam e molti altri tornei da Wimbledon nel 1960. Verrà inserito nella International Tennis Hall of Fame il 20 luglio durante una cerimonia a Newport, Rhode Island./Arturo Jack/INTERIA.PL

Stefan Kok – “Tennis Magazine” olandese:

In occasione del tuo compleanno, a nome della rivista olandese “Tennis” e da parte mia e di mia moglie Malgorzata, ti auguro che ogni giorno sia migliore del precedente e ti auguriamo successo nella tua vita privata e professionale; Possa tu avere sempre motivi per essere felice e sorridere. Sono affascinato dalla Polonia, un paese meraviglioso con una ricca cultura, una natura ricca e una gente ospitale Si distinguono per grande determinazione, concentrazione e volontà di raggiungere l’obiettivo prefissato. Proprio come te e mia moglie.

Ancora una volta, buon compleanno e spero di incontrarti un giorno!

Stefan Cook (Malogorzata)

*Stefan è sposato con Malgorzata, una polacca che vive nei Paesi Bassi da 26 anni. Ha imparato singole parole nella nostra lingua e quando Si vantava di poter anche cantare parte della canzone “Happy Birthday”.Non ho potuto resistere e gli ho chiesto di eseguire una canzone speciale per Ega. READ "Mettetelo in prima squadra, non sarà peggio". Il veterano del Lech Poznań ha brillato nelle riserve [WIDEO]

Takafumi Yoshida – corrispondente giapponese di Kyodo News:

Grazie mille per questa opportunità.

Congratulazioni, Eja. Hai già molta gloria così giovane. Spero che lo manterrai. Per favore, Vieni di nuovo in Giappone Divertiti con noi. È stata una sorpresa per noi che Naomi abbia potuto giocare un incontro così ravvicinato con Iga sulla sua superficie, sulla terra battuta. Penso che sia stata una delle partite più belle della carriera del nostro giocatore. Vorrei che questa rivalità continuasse.

Greg Garber, giornalista WTA:

Congratulazioni Ega, il tuo numero ora è 23. Tu e gli altri giocatori nel giorno del tuo 23esimo compleanno:

Navratilova (2 Grand Slam), Henin (4), Venus Williams (4), Svetek (4). Buona compagnia.

Carole Bouchard – scrittrice francese freelance di tennis (Tennis Majors, Radio-Canada, newsletter The Tennis Sweet Spot):

Eja, mantieni la tradizione I grandi campioni festeggiano il compleanno al Roland Garros! Il segno della felicità che Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno condiviso nel corso degli anni: non può essere male 🙂 Ti auguro tutto il meglio dentro e fuori dal campo, e come giornalista posso solo sperare che tu continui a prepararti. Un esempio per lo sport mostrando ogni giorno cosa sia la guida. Un altro anno di saggezza per qualcuno che ne ha già in abbondanza. Spero che ti concederai un po’ di piacere in questo giorno speciale.

Fani Gibertini – giornalista italiano Ubitennis/OASport:

Ciao Eja, tanti auguri per tutto il meglio! Buona giornata e buona fortuna per il resto del torneo e per il resto della stagione. Ciò che mi piace di più del tennis è l’avantreno e la forza mentale. READ Guerra di Russia e Ucraina. Si diceva che fosse un traditore. Ha sostenuto i suoi connazionali. "Lascia il nostro paese!"

Arthur Jacques, Parigi

Ti guarirò/Bertrand Guay/AFP/Agenzia di stampa francese