Sul futuro di Thomas Thurnbichler arrivano conferme da Małysz. Lo ha annunciato il presidente del PZN tramite un video

La stagione attuale per i saltatori polacchi è un’enorme delusione. I Biancorossi non sembravano così male come nell'ultima competizione da molto tempo. Prima della stagione ha sentito che la competizione potrebbe iniziare Un po' peggioy rispetto agli anni precedenti, ma nessuno può prevederlo Sarebbe molto brutto. La nostra squadra ha già iniziato la qualificazione per la Coppa del Mondo dopo il Torneo dei Quattro Trampolini.

Una volta riusciti a salire un po' più in alto, i nostri saltatori erano ancora lontani dal competere per il podio. Per questo motivo e per la grande delusione c'erano grandi dubbi sul futuro dell'allenatore Thomas Turnbichler nella nostra squadra. L'austriaco non poteva certo dormire sonni tranquilli quando si trattava di restare nella sua posizione, anche se va ricordato che il suo contratto con la Federazione polacca di sci durerà fino ai Giochi Olimpici del 2026.

Resta Thomas Thornbichler. Adam Małysz ha spiegato tutto

Adam Maisch ha detto in ogni occasione possibile che avrebbe voluto continuare la collaborazione con l'allenatore, ma ha chiesto di presentare un piano di recupero per il saltatore con gli sci polacco. – Thomas dovrebbe preparare alcuni concetti. Gli chiederò anche di definire chiaramente come vuole allenarsi prima del prossimo inverno. Non mi riferisco solo al programma e ai tempi del ritiro, ma anche esattamente a cosa verrà implementato. Anche questo è importante – ha detto il presidente dell'Associazione polacca di sci a metà marzo 2024 in una conversazione con Interia [WIĘCEJ TUTAJ].

A quel tempo, le informazioni dell'Interia mostravano che Turnbichler sarebbe rimasto l'allenatore della nostra squadra nella stagione 2024/2025. Non abbiamo dovuto aspettare molto per avere la conferma, e l'ha fatta lo stesso Adam Małysz davanti alle telecamere di TVN. Il capo della Federazione polacca di sci si è presentato in studio prima della trasferta di venerdì a Planica e non ha lasciato dubbi. Tomas Turnbichler guiderà la nazionale polacca la prossima stagione e, cosa più importante, Maisch ha anche presentato un piano che include anche i giocatori più esperti.

– Thomas Thornbichler resterà sicuramente per un'altra stagione. Ci saranno alcuni cambiamenti da qualche parte, ma noi, come Associazione polacca di sci e l’intero team dirigenziale, abbiamo grande fiducia in Tomas e faremo del nostro meglio per aiutarlo a rendere le cose davvero buone. Dopo le conversazioni con allenatori, giocatori e specialisti, abbiamo anche appreso che rÈ improbabile che la separazione di questi concorrenti più esperti dagli altri saltatori abbia successo. Se i giocatori stessi lo vogliono può funzionare, come nel mio caso, ma se non lo vogliono loro non credo che funzionerà. – Ha detto Adam Mayesh.

Manca pochissimo alla fine della stagione in corso, solo due gare. Sabato i saltatori si sfideranno nella gara a squadre a Planica, il giorno dopo i trenta migliori saltatori della Coppa del Mondo si sfideranno per la vittoria nell'ultima gara della stagione. I resoconti di ciascuno di questi eventi sono, ovviamente, in Sport.Interia.pl.

