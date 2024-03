Iga Świątek giocherà la sua prima partita WTA a Indian Wells. A che ora e dove guardarlo? (entrando)

Tuttavia, il leader della classifica mondiale ha già avuto l'opportunità di conoscere lo stadio di Indian Wells nelle condizioni della partita. Raszynian ha partecipato al torneo espositivo Tie Break Tens in doppio misto con Hubert Hurkacz (Anche in preparazione alle prossime partite di Parigi). Tuttavia, la coppia polacca ha salutato rapidamente il doppio misto, essendo stata eliminata dopo la prima partita, perdendo contro Paul Bados/Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale.

La partita di apertura in singolo di Iga Świątek ai Campionati WTA di Indian Wells Inizierà intorno alle 22:00, ora della Polonia Venerdì 8 marzo. Questa sarà la seconda partita della giornata al Campo Centrale. Immediatamente prima della partita Świętek-Collins si svolgerà lo scontro tra Thanasi Kokkinakis e Jannik Sinner (a partire dalle 20).

Danielle Collins è attualmente la giocatrice numero 56 nella classifica mondiale WTA. Americano nel primo turno della competizione di Indian Wells Ha affrontato la russa Erika Andreeva (98 WTA). La partita è stata inizialmente interrotta a causa della pioggia e il punteggio è stato di 7:6, 6:5 per il giocatore statunitense. Alla fine, Collins ha avuto la meglio 7-6, 7-6 dopo più di due ore e trenta minuti di gioco.

“Le WTA Finals in Europa saranno fantastiche”, dice Iga Svetek, con gli occhi puntati su Indian Wells. video/Agenzia di stampa/© 2023 Associated Press

Iga Świątek ha già gareggiato con Danielle Collins nel 2024. La polacca ha sconfitto l'americana 6-4, 3-6, 6-4 nel secondo turno degli Australian Open dello scorso gennaio. . Con Collins Świątek ha vinto tre volte la scorsa stagione. Solo nel 2022, la nostra tennista ha dovuto ammettere la superiorità della sua rivale, perdendo in semifinale degli Australian Open. Il primo incontro tra questi giocatori nel 2021 durante il torneo di Adelaide si è concluso con la sconfitta dell'americano 6:2, 3:0 contro il polacco.

Trasmissione della partita: Iga Švetek – Daniel Collins Nel secondo turno (1/32 di finale) dei Campionati WTA a Indian Wells Sarà disponibile in televisione su CANAL+Sport 2. La partita del terzo turno potrà essere vista anche in diretta online su CANAL+online. Il concorso è visibile anche su dispositivi mobili. Copertura testuale in diretta sul sito di Intera Sport.