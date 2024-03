Ucraina. Gli strumenti più antichi d'Europa. La loro età era nota grazie all'orologio cosmico

In Ucraina sono stati ritrovati strumenti di pietra risalenti a 1,4 milioni di anni fa. Gli scienziati hanno determinato la loro età utilizzando la datazione radioattiva. Questa scoperta conferma l'ipotesi che almeno un gruppo di nostri antenati sia giunto in Europa dall'Oriente.

Come indicano finora le ricerche archeologiche, i rappresentanti di questa specie furono i primi a raggiungere l'Europa Uomo in piedi. I fossili di ominidi più antichi rinvenuti nel nostro continente risalgono a 1,1 milioni di anni fa e i ritrovamenti precedenti sono molto rari. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature dimostra che i nostri antenati vivevano in Europa molto prima – e in zone molto vicine a noi.

“Orologio cosmico” e artefatti terrestri

Gli strumenti in pietra analizzati provenivano dal sito archeologico di Korolevu, nell'Ucraina occidentale, vicino al confine con la Romania. È stato scoperto negli anni '70 e gli strumenti stessi sono stati estratti negli anni '80, tuttavia solo ora è possibile determinare l'età esatta del ritrovamento, grazie alle moderne tecniche di ricerca.

Gli scienziati hanno stimato l'età degli strumenti provenienti dalla parte più profonda dei fossili basandosi sulla misurazione dei radionuclidi cosmici – isotopi radioattivi. Si formano quando le rocce sono esposte alle radiazioni cosmiche, che riescono a penetrare in profondità nei minerali di cui sono composte. Quando una roccia viene sepolta sotto uno strato di terreno, gli isotopi smettono di essere prodotti, permettendoci di determinarne approssimativamente l'età.

– È come un “orologio cosmico” grazie al quale impariamo a conoscere la storia umana – ha detto Roman Garba dell'Accademia ceca delle scienze, autore principale dello studio. Per rispondere alle domande poste dall’archeologia e dall’antropologia è necessario utilizzare i metodi della fisica nucleare e della geofisica. READ La vera fonte d'acqua della Terra potrebbe essere molto diversa da quella che pensi

Strumenti e campioni di roccia provenienti dalla parte più antica del sito di scavo di KorolevuGarba Romano

Da est a ovest

I ricercatori hanno analizzato le rocce rinvenute alla stessa profondità degli strumenti in pietra e ne hanno valutato il tempo di sepoltura. Su questa base hanno potuto determinare che gli strumenti risalgono a circa 1,4 milioni di anni fa e sono le tracce più antiche di insediamenti umani di cui siamo a conoscenza nel continente europeo. Ciò significa che probabilmente sono stati lasciati da individui di questa specie Uomo in piediTuttavia, questo non può essere determinato con chiarezza perché nel sito non sono stati trovati fossili di ominidi.

Come ha spiegato Garba, Koroleo si trova tra antichi siti archeologici in Georgia e siti più recenti trovati nell’Europa sudoccidentale. Su questa base si può concludere che almeno un gruppo dei nostri antenati arrivò in Europa dall'Oriente e colonizzò il continente, ad esempio, lungo le valli del Danubio e dei suoi affluenti.

Come ha riferito il coautore dell'analisi Vitaly Usyk dell'Accademia nazionale delle scienze dell'Ucraina, condurre ricerche sul campo a Korolev è quasi impossibile a causa dell'aggressione russa. Il ricercatore ha aggiunto: “Vorrei organizzare una spedizione per aiutare altri scienziati a scoprire come gli antichi arrivarono dall’Africa all’Europa”.

Scavi a CoroleoGarba et al.