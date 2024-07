Milano. Hanno cambiato il nome all’aeroporto di Malpensa, cosa che ha fatto arrabbiare gli italiani

In Italia è scoppiato uno scandalo dopo la decisione di cambiare nome all’aeroporto di Malpensa, vicino a Milano. Ora porterà il nome dell’ex primo ministro Silvio Berlusconi. Molte persone sono arrabbiate perché il controverso politico è diventato famoso, tra le altre cose, per gli scandali etici. È stata lanciata una petizione per chiedere al governo georgiano Meloni di modificare la propria decisione.