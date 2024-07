Stati Uniti d’America. Enormi incendi in California. Migliaia di residenti sono stati evacuati

Martedì sera è scoppiato un enorme incendio nel nord della California. per quanto riguarda Circa 28mila residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case .

Secondo The Guardian, ha combattuto contro gli elementi Sono intervenuti più di 1.400 vigili del fuoco da tutto lo Stato . Lo hanno riferito i servizi Quattro di loro sono rimasti leggermente feriti . Ha aggiunto che il continuo aumento delle temperature potrebbe contribuire ad aumentare gli incendi e quindi continuare a rappresentare una minaccia per la sicurezza dei cittadini.

Negli ultimi giorni le temperature in California, negli Stati Uniti, si sono aggirate intorno a quest’area 40°C I meteorologi non si aspettano alcun miglioramento almeno per i prossimi dieci giorni. Al suo apice I termometri possono indicare fino a 48°C.