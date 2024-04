Vladimir Putin ha un nuovo nemico. È il capo dei servizi di sicurezza ucraini, Vasyl Maluk, che il presidente russo vuole accusare pubblicamente Organizzare l'attacco al municipio di Crocus.

Il dittatore russo intende ingannare l'opinione pubblica e attribuire a lui tutta la colpa dell'attentato del 22 maggio di quest'anno, quando uomini armati hanno aperto il fuoco sui russi, poi hanno dato fuoco all'edificio e sono fuggiti. Morirono 139 persone e il cosiddetto Stato islamico.

Tuttavia, Vladimir Putin intende affermare che Vasyl Maluk è colpevole dell'attentato. Una fonte ha riferito all'agenzia di stampa ucraina UNIAN la sua nuova strategia, citando i dati dei servizi segreti.

— I russi vogliono attribuire la responsabilità dell’attacco terroristico al municipio di Crocus al capo dei servizi di sicurezza ucraini, Vasyl Maluk, e dichiararlo il “principale terrorista”. È stato anche identificato come l'obiettivo principale del Cremlino ed è diventato l'obiettivo principale di Putin — La fonte conferma.

Continua l'articolo sotto il video



Perché Vladimir Putin odia Vasyl Maluk?

Vladimir Putin ha almeno due ragioni per volersi liberare di Vasyl Maluk. Secondo l'UNIAN, egli non può perdonare ai servizi di sicurezza ucraini soprattutto i due attentati al ponte di Crimea, soprattutto il primo, previsto per il compleanno del dittatore russo.

Il servizio di sicurezza ucraino è riuscito anche ad attaccare raffinerie di petrolio e stazioni di servizio in Russia e a combattere agenti russi in Ucraina.