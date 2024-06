Un cambiamento significativo nell’umore degli ucraini. Si tratta di un accordo con la Russia

Nel marzo 2022, durante i colloqui infruttuosi con la Russia a Istanbul, Mosca ha chiesto garanzie che l’Ucraina non avrebbe aderito alla NATO e ha limitato le dimensioni delle forze armate ucraine. Allora fino all’80% degli ucraini era favorevole ad adottare un approccio senza compromessi e a continuare la lotta. Oggi questa percentuale è scesa al 58%. Nel frattempo, il 30% degli intervistati è disposto a scendere a compromessi con la Russia.

Secondo Volodymyr Paniotou, direttore dell’Istituto sociologico internazionale di Kiev, la ragione di questo cambiamento sono le aspettative non soddisfatte riguardo al contrattacco ucraino e la prevista mancanza di aiuto da parte degli Stati Uniti. Inoltre, l’opposizione ucraina è diventata più attiva nel criticare il governo, cosa che influisce anche sull’umore del pubblico.

Il sostegno a Zelenskyj sta diminuendo. Un netto cambiamento di umore

La ricerca KMIS mostra anche che il sostegno al presidente Volodymyr Zelenskyj sta diminuendo. Lo scorso autunno, quasi l’80% lo sosteneva. Ucraini, oggi sono il 56%. Se le elezioni presidenziali si terranno presto, Zelenskyj potrà contare sullo stesso numero di voti di Valery Zalozny, l’ex comandante dell’esercito e attualmente ambasciatore dell’Ucraina a Londra.

Oleksiy Melnik, esperto di sicurezza internazionale del Centro Razumkov di Kiev, sottolinea che uno dei problemi principali è la mancanza di una strategia da parte dell’Occidente, e soprattutto degli Stati Uniti, nei confronti della guerra in corso. Melnyk sostiene che l’Ucraina non ha alcuna possibilità di successo a meno che non concentri le operazioni dietro i russi, colpendo infrastrutture critiche, distruggendo depositi di armi russi, aeroporti e la flotta del Mar Nero in Crimea.