lui è qui! PlayStation Plus Extra e Premium per aprile. Vedi l'elenco completo dei giochi!

Nel mese di aprile gli abbonati PlayStation Plus potranno immergersi in mondi straordinari con i nuovi giochi in catalogo.

“Dave il tuffatore.” Ti invita ad avventure sottomarine e, già che ci sei, a gestire un sushi bar Kinzira Tales: ampio Porta i giocatori in terre mistiche in 2.5D, dove attende una storia toccante di lutto e coraggio.

Altro testo sotto il video

Il catalogo dei giochi PlayStation Plus di aprile include: ➕Dave Diver

➕ Racconti di Kenzira: Espansione

➕ Equipaggio 2

➕ Simulazione di costruzione …con Animal Well che si unirà alla formazione a maggio. Dettagli completi: https://t.co/Bnpdrv40SH pic.twitter.com/CpJzvZDufD -PlayStation (@PlayStation) 10 aprile 2024

PlayStation Plus Extra e Premium di aprile:

Dave il subacqueo [PS4/PS5] – Dal 16 aprile

– Dal 16 aprile Strani [PS4] – Dal 16 aprile

– Dal 16 aprile Simulatore di costruzione [PS4/PS5] – Dal 16 aprile

– Dal 16 aprile Equipaggio 2 [PS4] – Dal 16 aprile

– Dal 16 aprile Videogioco Lego Ninjago [PS4] – Dal 16 aprile

– Dal 16 aprile Lego Marvel Avengers [PS4] – Dal 16 aprile

– Dal 16 aprile Raji: un'epopea antica [PS4/PS5] – Dal 16 aprile

– Dal 16 aprile Miasma Records [PS4] – Dal 16 aprile

– Dal 16 aprile Lama vagante [PS5] – Dal 16 aprile

– Dal 16 aprile Nour: gioca con il cibo [PS4/PS5] – Dal 16 aprile

– Dal 16 aprile Dateci Marte [PS4/PS5] – Dal 16 aprile

– Dal 16 aprile Kinzira Tales: ampio [PS5] – Dal 23 aprile

– Dal 23 aprile Animale bene [PS5] – Dal 9 maggio

PlayStation Classics di aprile:

Solo nell'oscurità: il nuovo incubo [PS4/PS5] – Versione originale PS1

– Versione originale PS1 Star Wars: Rebel Attack II: L'Impero Nascosto [PS4/PS5] – Versione originale PS1

– Versione originale PS1 MediEvil [PS4/PS5] – Versione originale PS1

“pozzo degli animali” è un viaggio surreale attraverso un labirinto deserto in cui i giocatori possono scoprire segreti in oltre 250 stanze evitando i pericoli in questo Metroidvania senza combattimenti. Il gioco sorprende con pixel art interattivi e creature misteriose.

Inoltre, ad aprile si aggiungeranno altri titoli, come ad esempio “Equipaggio 2”dove i giocatori possono correre attraverso gli Stati Uniti, o “Strani” – Un folle gioco di squadra in cui contano l'ingegno e l'imprevedibilità.

PlayStation Plus continua a offrire una varietà di esperienze, dall'esplorazione subacquea a terre mistiche e gare dinamiche. Ognuno troverà qualcosa di proprio nel catalogo dei giochi di aprile.