ASUS offre un bambino ai giocatori. Le prestazioni non mancano

Sei un giocatore accanito? Soffri di mancanza di spazio? Non ti piacciono i laptop? Nessun problema! ASUS ha qualcosa per te basato sulle ultime piattaforme Intel e NVIDIA.

Intel NUC Sono computer creati per fornire prestazioni elevate in un fattore di forma ridotto. Tuttavia, erano importanti anche la qualità della lavorazione, la cultura del lavoro e le possibilità di ammodernamento e riparazione. La nostra revisione completa del modello Nok 13 Pro Puoi leggere qui.

ASUS, come al solito, sorprende con un prezzo killer

Purtroppo l’anno scorso la Blue si è ritirata dalla produzione di minicomputer, e ciò si spiega con la sua riluttanza a competere con i suoi partner che producono anche minicomputer. Fortunatamente, questa divisione è stata acquistata dalla società Asose i taiwanesi hanno appena presentato i loro primi modelli rivolti ai giocatori.

ASUS ROG NUC Ha dimensioni di 270 x 180 x 50 mm e pesa circa 2,6 kg. Ci sono due tipi tra cui scegliere: Intel Core Ultra 9 185H (16R/22W, 5,1 GHz) + Computer portatile NVIDIA GeForce RTX 4070 E un po’ più debole Intel Core Ultra7 155H (16R/22W, 4,8 GHz) + Computer portatile NVIDIA GeForce RTX 4060.

Per la RAM, possiamo installarla qui DDR5-5600 da 64GBGrazie a due slot SO-DIMM. Per i titolari dei dati forniti M.2 2280 tre posti Con interfaccia PCIe 4.0×4.

Il codec audio è Realtek ALC256ed è completato indefinitamente, Controller di rete da 2,5 Gigabit E una scheda wireless WiFi 6E 2×2 i Bluetooth5.3.

Il pannello I/O è abbastanza spazioso per un computer da 2,5 litri. Abbiamo quattro porte USB 3.2 Gen 1, un jack audio, un lettore di schede SD UHS-I, una porta HDMI 2.1 e due porte DisplayPort 1.4. Fulmine 4 E due USB 2.0. esterno Alimentatore da 330 W È abbastanza grande, come è tipico dei portatili da gioco.

La serie ASUS ROG NUC sarà in vendita oggi e le prime recensioni sono già disponibili online. Sfortunatamente, come si conviene ai taiwanesi Non è economico – Stiamo parlando di 1759 euro, cioè Circa 7535 PLN per il modello più debole.

Aspetto: Questo gioco attende la sua uscita da 22 anni. Finalmente è arrivato sul mercato



Aspetto: Intel risolve un problema importante. Costa 4 zloty

Fonti immagini: ASUS, STH, GivemChills

Fonte del testo: ASUS, compilato da King