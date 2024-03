“Amore Sanitarium.” La toccante storia di Elisabetta. “Vivevo in un locale caldaia”

“Sanatorio d'amore” Diventando sempre più popolare ad ogni episodio. Il profilo ufficiale del programma mostrava la storia di Elżbieta, che ha trascorso molti anni in America. La paziente ha ammesso a Marta Manowska che il momento più difficile della sua vita è stato quando “l'ufficiale giudiziario ha venduto la sua casa. “

– ha detto nel programma.

Ellipita di “Love Sanitarium” confessa: vivevo in un locale caldaia

Elbieta ha ricordato anche i suoi 12 anni di permanenza negli Stati Uniti, durante i quali non vedeva le sue figlie. Ha sperimentato la povertà estrema all'estero:

— Vivevo in un locale con caldaia a gas. Avevo una ciotola come questa, che ho comprato per cinque dollari. In esso ho cucinato tutto alternativamente. Non avevo un lavoro e non conoscevo la lingua. Ho pianto, ma ho deciso che avevo ancora dei figli, un'altra casa, e che dovevo lavorare per tutto e tornare in Polonia, ha detto.

