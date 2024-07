Pesanti perdite per l’esercito russo. Ogni giorno muoiono fino a 250 soldati

Giornalisti di Mediazona e Meduza – portali russi indipendenti e canale in lingua russa della britannica BBC TV, Ha intrapreso il compito di contare il numero di morti tra i soldati dell’esercito russo. Ciò riguarda il periodo che va dal 24 febbraio 2022, cioè dall’inizio della guerra in Ucraina, al 21 giugno 2024.

Per rendere i dati il ​​più affidabili possibile, i giornalisti hanno deciso di prendere in considerazione solo i cittadini russi. Le stime non includevano i cittadini ucraini delle regioni di Luhansk e Donetsk che morirono durante la guerra e combatterono al fianco della Russia. E gli stranieri reclutati da Mosca per combattere in Ucraina. Utilizzando questo metodo, hanno stimato che 75.000 soldati russi moriranno in Ucraina entro la fine del 2023.