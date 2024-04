Parlando davanti ai delegati del Congresso, il dittatore, al potere dal 1994, ha annunciato di volere una fine “dignitosa” della sua carriera politica. – Non andrò a riposare a meno che tu non mi dica, in un modo o nell'altro: “Basta e quando accanto a me ci sarà un uomo che non mi tradirà, che andrà sulle barricate, senza paura e senza.” considerazione. A qualsiasi cosa, anche alla sua stessa vita, il tuono.

Il dittatore non ha ancora nominato il suo successore, ma per la prima volta nella storia del suo governo ha scelto un vice. Il chirurgo bielorusso Alexander Kucinych, attuale consigliere del dittatore ed ex capo della regione di Vitebsk, capo dell'amministrazione di Lukashenko e vice primo ministro, è diventato vicepresidente della WZL.

Chi succederà a Lukashenko?



Kucinich una volta ha nominato vice primo ministro Natalia Katzanawa, che attualmente è a capo del Consiglio della Repubblica (la camera alta del parlamento – redattore). Katzanava una volta ha nominato Ihar Syarhenko, generale del KGB (attualmente presidente della camera bassa del parlamento – ndr) alla carica di capo dell'amministrazione Lukashenko. Li chiamo clan Vitebsk perché vengono tutti da lì. Oggi ricoprono le posizioni più importanti nel paese e, in una situazione di crisi, queste tre persone svolgeranno un ruolo chiave – afferma Pawel Latushka, ex diplomatico e ministro della Cultura della Bielorussia e ora vicepresidente del governo transitorio unito . Consiglio dei Ministri (governo in esilio) residente a Varsavia.