Si prevede che PlayStation 5 Pro punterà alla risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo grazie alla risoluzione iperspettrale. Tuttavia, Sony punta molto più in alto

Un noto informatore ha appena rivelato dettagli su una misteriosa tecnologia chiamata PlayStation Spectral Supersolution. Sony punta a una risoluzione veramente alta, ma questi sono solo piani per il futuro.

Da diversi giorni, l'industria ha riscontrato fughe di notizie su PlayStation 5 Pro. Il controller sarà dotato di una speciale tecnologia di misurazione di precisione, che porterà vantaggi tangibili. Insider Gaming ha appena descritto come presumibilmente funziona il sistema PSSR.

Altro testo sotto il video

Citando le sue fonti, Insider Gaming ha osservato che l'obiettivo principale di PlayStation Spectral Supersolution su PlayStation 5 Pro sarà la risoluzione 4K mantenendo 60 fotogrammi al secondo. Inoltre, la console sarà in grado di creare immagini con risoluzione 8K e 30 fotogrammi al secondo. Si tratta però solo di supposizioni interne a Sony e non vi è alcuna certezza che PS5 Pro riesca a raggiungere tali valori, anche con l'utilizzo della nuova tecnologia. Tom Henderson cita due esempi che illustrano come funziona il controller.

Nel primo gioco, in cui la PS5 normale ha due modalità: risoluzione (1800p, 30 fps) e fluida (1080p, 60 fps), Si prevede che PlayStation 5 Pro raggiunga una risoluzione di 1440p e 60 fotogrammi al secondo. Qui avrebbe dovuto essere utilizzata la PlayStation Spectral Supersolution. Anche se può sembrare che il risultato di PS5 Pro non lasci molta impressione, alla fine la qualità dell'immagine su PS5 Pro dovrebbe essere vicina a quella della modalità di risoluzione di PS5, ma con 60 fps.

Nel secondo gioco, la PlayStation 5 avrebbe dovuto fornire 60 fotogrammi al secondo con Ray Tracing disattivato, Mentre si prevede che PS5 Pro ottenga lo stesso risultato, ma con il ray tracing abilitato.

Insider Gaming osserva che in futuro Sony vorrà utilizzare PlayStation Spectral Supersolution per superare limiti che non possono essere raggiunti con l'hardware attuale. Stiamo parlando di gaming a 4K120FPS e 8K60FPS.