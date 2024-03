Robert Lewandowski ha parlato prima della partita contro l'Estonia. “Devi vincere. Non importa cosa.”

Nella prima parte della conferenza stampa, Robert Lewandowski ha risposto alle domande. Il 35enne ha sottolineato che la cosa più importante è la qualificazione della nazionale polacca agli Europei. Lo stile non conta, perché giocare in un grande torneo è fondamentale

-Ci rendiamo conto di come sono andate queste qualificazioni e vogliamo cambiarle. Ci auguriamo che queste qualificazioni rappresentino un punto di svolta. Quell'estro, quella leggerezza e quella fantasia torneranno. Non era un segreto che avremmo raggiunto l’obiettivo

-È un giocatore chiave e un modello per molti giocatori. Dimostra che la vita di un calciatore è che nei momenti difficili devi essere in grado di rialzarti – ha detto l'allenatore Michel Proppers di Lewandowski

Le qualificazioni per il Campionato Europeo di quest'anno, che si svolgerà in Germania, non sono andate come previsto per la nazionale polacca. I Biancorossi hanno vinto appena tre partite, perso altrettante volte, e sono arrivati ​​solo terzi nel girone E, dietro ad Albania e Repubblica Ceca. Ciò significa che i giocatori di Michał Probierz dovranno competere nelle qualificazioni per avanzare al grande torneo. Si inizierà giovedì 21 marzo alle 20.45, quando affronteremo l'Estonia al PGE Narodowy di Varsavia.

Tre giorni prima dell'incontro principale si è tenuta la prima conferenza stampa con la partecipazione dei membri della nazionale polacca. Le persone chiave sono apparse immediatamente lì: l'allenatore Michel Proppers e il capitano Robert Lewandowski.

– Mi sto concentrando su queste due partite, soprattutto sulla prima. Queste sono le partite dei playoff. Qualunque cosa accada, devi vincere la prima partita, giocare la finale e qualificarti per il torneo. Per quanto riguarda tutte le decisioni che prendo, non ci penso affatto oggi e non verranno prese adesso. Mi concentro solo sulla partita di giovedì: ha aperto la conferenza Robert Lewandowski.

– Le festività natalizie con la mia famiglia mi hanno dato molte risposte alle domande che avevo l’anno scorso. Sapevo cosa dovevo migliorare, cosa non ha funzionato e perché è successo. Sapevo che dovevo cambiare un po' i miei allenamenti, lavorare in modo più individuale e fare esercizi che mi facessero sentire meglio. Non solo io, ma tutta la squadra ne trarrà beneficio. Spero che andremo avanti. Ha aggiunto riguardo al suo livello in crescita: “Spero di poter aiutare la squadra nazionale a qualificarsi per il torneo”.

– È stato questo il mio miglior incontro? Non lo guardo da questo punto di vista. La cosa più importante è che abbiamo giocato bene e vinto. Adesso mi concentro sul giocare bene contro l'Estonia e sul non fargli credere che vinceremo. Trattiamo i nostri avversari con rispetto, ma vogliamo giocare bene, essere efficaci e vincere. Guardando dal punto di vista dei ragazzi, da come giocano nei club, vedo il potenziale che abbiamo. Sulla partita contro l'Atletico Madrid (3-0) e sui prossimi spareggi ha aggiunto: “Sono pieno di fiducia e ottimismo per il fatto che giocheremo l'Europeo”.

Robert Lewandowski lo ha sottolineato più volte. “La cosa più importante è vincere”

– Se l’allenatore ha la sua visione, qualunque sia la mia opinione, devo accettarla e camminare con la squadra nella stessa direzione in modo da lottare insieme per la vittoria, ha detto riguardo al lavoro per la squadra.

-La cosa più importante è vincere. Mi rendo conto che il numero degli assist è in aumento, ma devo ammettere che i gol per me sono la cosa più importante. Stiamo entrando in un momento importante della stagione, riparte la Champions League e dobbiamo far vedere la nostra squadra migliore. Dopo tanti momenti difficili, fisicamente ci sentiamo bene perché abbiamo fatto dei progressi. Quando hai giocatori giovani, a volte ogni mese vale oro. Spero che i giocatori infortunati tornino in squadra dopo la sosta e noi saremo più forti ed efficaci. Questo è quello che ci auguro, riassunto da Robert Lewandowski a proposito della partita del Barcellona.

– Quando si tratta della linea di difesa, c'è una scelta. Considerando il numero di partite giocate con la Nazionale, abbiamo circa 2-3 candidati per essere i capitani della loro formazione. Questo supporto è necessario. Non illudiamoci che il funzionamento di ogni formazione dipenda da chi gioca lì, cosa che ovviamente accade in ogni squadra – ha aggiunto parlando dei capitani delle squadre.

-Abbiamo esperienza nelle qualificazioni e recentemente abbiamo giocato la Coppa del Mondo. Sappiamo che il nostro obiettivo è la promozione. Come lo faremo e in che modo? Se andiamo avanti, nessuno ne parlerà. Ci rendiamo conto di come sono andate queste qualificazioni e vogliamo cambiare la situazione. Ci auguriamo che queste qualificazioni rappresentino un punto di svolta. Quell'estro, quella leggerezza e quella fantasia torneranno. Ha aggiunto a conclusione del suo intervento in conferenza stampa: E raggiungeremo l'obiettivo.

Michał Probierz sui cambiamenti nello staff tecnico. “Qualcuno è sempre invitato”

— Quando si tratta di Marcin Wodarski, tutti gli allenatori che hanno lavorato nella Federcalcio polacca da quando ho assunto la guida della nazionale sono sempre invitati, e l'ho già annunciato. Per quanto riguarda Tomasz Koszczak, vorrei ringraziarlo per la sua collaborazione – Riassumendo i cambiamenti nello staff tecnico, Michal Properz.

– Per quanto riguarda le convocazioni, sono arrivati ​​tutti i giocatori. Sembra che Pawel Davidovich non sarà disponibile, ma molto probabilmente potrà giocare, lo rimetteremo in piedi e tutto verrà svelato prima della partita. Vogliamo selezionare giocatori che abbiano un bell'aspetto, sappiano giocare in attacchi posizionali e cogliere occasioni. Ha ammesso che abbiamo selezionato i giocatori pensando a questo.

-Non ci sarà alcuna possibilità di allenamenti importanti prima della prima partita. La maggior parte dei giocatori ha giocato ieri sera ed è arrivata solo oggi, mentre Bartosz Slez arriverà più tardi. All'improvviso non cambieremo tutto e ora miglioreremo quello che abbiamo fatto durante i due ritiri. Non cambieremo l'impostazione o tutto all'improvviso. Vogliamo migliorare sugli errori, migliorare ciò che possiamo fare ed essere efficaci – ha risposto quando gli è stato chiesto quanti giocatori sconosciuti ha nella rosa dell'Estonia.

Michał Probierz direttamente sulla nomina di Bartosz Salamon. “Non è detto”

– Bartosz Salamon ha ottime qualità di leadership. Se non avesse un periodo di grazia, giocherebbe regolarmente. Oggi non è detto che nessuno possa giocare. Vogliamo raggiungere il successo e aiutare altri calciatori a raggiungere i loro obiettivi. “Stiamo cercando chi si distingue, come Dominik Marczuk e Taras Romanchuk, che sembrano in ottima forma”, ha aggiunto.

– Jacob Kuyor è passato alla difesa sinistra a causa di un infortunio, perché l'ho visto giocare come difensore centrale e sembrava molto bravo. Non possiamo cambiare modulo di tanto in tanto perché il giocatore giocava in un ruolo diverso con il nuovo allenatore. Abbiamo poco tempo per allenarci in Nazionale e sappiamo chi è in buona forma – e Keiyur non si è nascosto quando gli è stato chiesto quale posizione avrebbe potuto ricoprire in Nazionale.

Robert Lewandowski è un giocatore chiave per la nazionale. “È un modello per i calciatori”.

Per il bene del calcio polacco e dei giocatori della nazionale, sarebbe un peccato se Robert Lewandowski smettesse di giocare per la nazionale polacca. E ha aggiunto: “Non possiamo abbandonare un giocatore di questa categoria perché è un esempio di professionalità per i giovani”.

– Spesso, quando noi allenatori commentiamo un tema, rispondiamo ai giornalisti o proviamo a spiegare qualcosa, spesso veniamo percepiti come chiusi. Questo non è vero, siamo in dialogo, siamo aperti. Non vogliamo litigare con persone o giornalisti, rispondiamo solo alle domande. Non è che indosso una maschera o qualcosa del genere. “Penso che la nostra comunità dovrebbe sostenersi a vicenda”, ha affermato Michel Proppers.

Il ruolo più importante qui è interpretato dallo stesso Robert Lewandowski. È fondamentale, un modello per tanti giocatori. Dimostra che la vita di un calciatore richiede la capacità di rialzarsi nei momenti difficili. Per gran parte della mia carriera non ho avuto problemi con la maggior parte dei giocatori. Robert è il protagonista, sa quale direzione prendere e tutto ciò che possiamo fare è parlare. Sa che può chiamarmi in qualsiasi momento – ha detto alla fine, quando gli è stato chiesto dell'incontro con Robert Lewandowski, che avrebbe dovuto aiutarlo nei momenti difficili.

Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine.