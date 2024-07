Sappiamo chi Philip Chazer combatterà al Fame MMA! Che confessione

La 22esima cerimonia della Strange Martial Federation si avvicina rapidamente Fama nelle arti marziali miste. Questa volta, le celebrità avranno l’opportunità di combattere nella gabbia in cui verranno messe Stadio nazionale. Già da diverse settimane annunciava la sua partecipazione a questo evento Filippo Chazercercando di sfidarlo a combattere Xigula. Tuttavia, non era disposto a partecipare a questo tipo di duello. Si sa con chi combatterà alla fine il presentatore.

Il resto dell’articolo è sotto il video

Phillip Chazer affronterà Jember al Fame MMA

Il 15 luglio Fame MMA 22 ha annunciato ufficialmente la partecipazione di Philippe Chazer, che è entrato alla conferenza con un sorriso sulle labbra e con un mazzo di fiori in mano. Dopo un po’, si scoprì che il suo avversario sarebbe stato lo stesso Lo zoppoche ha già avuto modo di mettersi alla prova in gabbia in passato Ha una vittoria al suo attivo. Lo stesso Chazer ha affermato di non aver paura di questa sfida.

Vorrei utilizzare la piattaforma Fame MMA per dire qualcosa che per me è molto importante. So che la mia vita non sarà mai più la stessa, e sarà molto, ma so che devo e voglio affrontare la verità. Mi hai chiesto se avevo paura di questa battaglia. Ti dirò di no. Con tutto il rispetto per l’uomo di fronte a me, Elo. I suoi combattimenti mi sembrano sporchi. Ero dipendente. Stavo facendo coca, duro. Nei momenti più difficili, ogni 6 minuti. Questo è il mio intervallo. Ogni secondo diventa un’eternità, è una totale assurdità – Ha detto Philip Chazer durante la conferenza Fame MMA. READ Romano ha rivelato il segreto per offrire Mbappé al Real Madrid. Sullo sfondo c'è la confusione di due anni fa [WIDEO]

L’emittente ha menzionato la sua lotta contro la dipendenza.

Miei cari, sono qui per dirvi che questa non è una battaglia contro un avversario. Questa è una lotta per me stessa, per la mia vita, per la mia vita. Cari amici, non ho mai fatto uso di cocaina nei locali o dopo le feste. No, che cavolo triste. a casa. Con le tende chiuse. Sono qui per dire ai bambini: “Non toccate quella merda”. Sto scrivendo un libro a riguardo. (…) L’80% (ndr delle persone che fanno uso di sostanze psicoattive) finisce nella terra, e di loro il 20% sopravvive. Ne sono uscito e sono molto grato sia a Fame MMA che a te, Gimber, per aver accettato questa lotta. Grazie mille, questa non è una battaglia con te, è una battaglia con te stesso – ha aggiunto.

Dopo un po’, Philip Chazer ha regalato a Jember un mazzo di fiori, un regalo di compleanno per la sua ragazza, Shea. L’influencer lo ha ringraziato.