“Li senti dall’altra parte della carrozza” Viaggio spiacevole Pendolino

Il percorso Warszawa Centralna – Kraków Główny mi è ben noto. Vivo a Varsavia, ma viaggio spesso a Cracovia. Di solito prendo il treno una volta alla settimana da o per la capitale Malopolska. Pertanto posso dire di essere un cliente abituale di PKP.

Su questa tratta scelgo sempre il treno perché è più comodo dell’auto. L’autostrada non è ancora terminata e per questo motivo ci sono grossi ingorghi all’ingresso di Cracovia Tuttavia, il treno è l’opzione più veloce. Anche molte persone viaggiano su questa tratta, come si può vedere dal numero di persone sul treno, e ovviamente il numero di persone durante la settimana è inferiore al numero di persone nei fine settimana, ma sembra che il peso sia ancora alto. E quando si tratta di frequenza, il PKP è buono, perché puoi effettivamente prendere il treno ogni ora. Il problema è che la maggior parte dei collegamenti sono forniti da Pendolino, e non sono economici.

Vale i soldi?

Questo mi sembra completamente sbagliato. È vero che Pendolino è il più veloce, perché il viaggio dura meno di due ore e mezza, ma ci sono diversi voli tra città che impiegano meno di tre ore, cioè massimo 30 minuti in più. Tuttavia tale collegamento costa 68 PLN, mentre il biglietto Pendolino di seconda classe costa 100 PLN in più.

Sfortunatamente, ci sono solo pochi di questi voli interurbani che impiegano meno di tre ore e sono più della metà più economici di un volo Pendolino. O la mattina presto o la sera tardi. A metà giornata c’è la scelta: 169 PLN e meno di 2,5 ore di guida, oppure 68 PLN e circa 4 ore di guida. Tuttavia non riesco a capire perché il prezzo del Pendolino sia così alto. Sì, ti danno una bottiglia d’acqua, ma questo non compensa il prezzo del biglietto più alto. Soprattutto perché ci sono collegamenti che impiegano un po’ più tempo e costano molto meno.

intercity.pl Screenshot dal sito web PKP Intercity che mostra le differenze di prezzo e tempo di viaggio



Anche se di solito viaggio la sera con il collegamento più economico menzionato, nei fine settimana si esaurisce rapidamente, quindi vale la pena acquistare un biglietto del genere in anticipo. Tuttavia, non sempre ho questa opportunità, ed ecco perché Recentemente ho dovuto comprare un biglietto per Pendolino. Se dovessi scegliere questa opzione, scelgo sempre un posto nell’ultima carrozza, cioè nella zona del silenzio: questo è un buon posto se qualcuno vuole vivere il viaggio in tranquillità, fare un pisolino o lavorare.

Sono stato molte volte nella Zona del Silenzio e questo è l’unico motivo per cui adoro questo treno. È silenzioso e tranquillo e tutte le conversazioni telefoniche si svolgono all’esterno della carrozza. Puoi facilmente concentrarti e lavorare o leggere un libro. Se viaggio su un treno diverso indosso sempre le cuffie per silenziare le conversazioni dei miei compagni di viaggio, ma in questo caso non sono necessarie.

Non era altro che silenzio nella zona del silenzio

Come ho già detto, sabato scorso, causa occupazione, ho dovuto scegliere Pendolino. Sono riuscito a trovare un posto nella Zona del Silenzio, quindi ho pensato che almeno quello era tutto ciò che potevo fare per lavorare in pace. Tuttavia, a quanto pare, Non tutti capiscono quale sia l’idea di questo veicolo, Nonostante i segnali ad ogni passo.

Notizie dall’Oriente / Marek Bazak / Notizie dall’Oriente La Zona del Silenzio di Pendolino



Sebbene il carrello sia pieno di illustrazioni che chiedono alle persone di rimanere in silenzio e lo schermo mostri istruzioni su quali regole seguire, non tutti le seguono. Durante il mio viaggio ho incontrato due donne che avevano circa 60 anni e parlavano senza sosta. Non fu affatto una conversazione tranquilla perché le loro voci erano così forti che potevo sentirle dall’altra parte della carrozza.

Circa 20 minuti dopo aver lasciato la stazione di Varsavia Zakodnya, un altro passeggero si è avvicinato e ha avvertito le donne che si trovavano nella zona del silenzio. Le donne si sono scusate e hanno detto che non avrebbero più parlato.

Tuttavia, dopo altri 10 minuti di guida in silenzio, hanno ripreso a parlare. Ho sentito tutto: discutevano delle visite mediche, si lamentavano dei nipoti, parlavano dei loro amici. Concesse loro un po’ di tempo e poi le signore si esortarono a rimanere in silenzio. ancora una volta, ma inutilmente, e presto ripresero la conversazione. Volevo verificare la situazione dei posti negli altri pullman, quindi sono andato in guerra. Lungo la strada ho notato facilmente alcuni posti vuoti.

Poi una di queste donne mi ha detto che non sarebbe andata da nessuna parte perché avevano comprato dei posti in questa carrozza e Se ho un problema, posso spostarmi da solo.

Sono rimasto così sorpreso dalla scortesia di questa donna che non ho risposto e sono tornato al mio posto. Non sapevo cosa fare in questa situazione perché non avevo voglia di discutere e il modo in cui l’ho portato alla loro attenzione è stato molto educato. Speravo che il controllore dicesse loro qualcosa mentre controllava i biglietti, ma non lo fece Quando arrivò, le signore tacquero e non parlarono finché non lasciò la carrozza.

Per tutto il resto del volo nessuno prestò attenzione alle signore, anche se vidi che davano fastidio anche agli altri passeggeri. Sembrava che nessuno volesse più discutere con loro, soprattutto da quando l’intera carrozza ha sentito come mi hanno reagito quando ho proposto di trasferirmi su un’altra carrozza. Ho indossato le cuffie per il resto del volo.

Michael

Lettera all’editore

