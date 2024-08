Sony sta promuovendo il primo gioco PS Plus per settembre. Trailer e dettagli dagli sviluppatori

Sony ricorda ancora una volta alla community che il titolo arriverà su PS Plus il prossimo mese. I giapponesi hanno stabilito una collaborazione con l’editore e si concentrano sulla promozione aggressiva dei nuovi prodotti.

Sebbene PS Plus stia registrando una crescita significativa secondo gli ultimi risultati, il servizio ha recentemente attirato recensioni molto contrastanti e alcuni utenti PlayStation sembrano non essere soddisfatti delle offerte. I clienti vogliono riprodurre gli ultimi successi AAA, ma Sony non sempre fornisce i titoli più recenti.

A settembre però assisteremo ad uno spettacolo davvero suggestivo. Harry Potter: Quidditch Champions non solo debutterà all’inizio del mese, ma sarà contemporaneamente disponibile anche su PS Plus.

Esplora i campi da gioco della Scuola Tremaghi in Harry Potter: Quidditch Champions Gli sviluppatori stanno condividendo nuovi dettagli sul gioco, che sarà disponibile su PlayStation Plus a partire dal 3 settembre.

Harry Potter: Quidditch Champions sarà offerto da Sony come servizio in abbonamento dal 3 al 30 settembre. Il produttore ha pubblicato l’ultimo trailer e ha ricordato che il gioco sarà disponibile tramite PS Plus.

Con la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, l’Accademia di Magia di Beauxbatons e l’Istituto di Scienze Magiche di Durmstrang, la Coppa di Quidditch Tremaghi sarà integrata nella modalità carriera del gioco. Questo torneo rappresenta il primo tentativo di implementare le famose scuole internazionali nel mondo magico. Non vediamo l’ora di mostrarti questo sguardo esclusivo agli stadi e darti un’anteprima di ciò che i giocatori possono aspettarsi quando il gioco verrà lanciato in digitale il 3 settembre su PS5 e PS4. Harry Potter: Quidditch Champions sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i membri di PlayStation Plus come gioco del mese dal 3 al 30 settembre!

Gli sviluppatori di Unbroken Studios menzionano sul PlayStation Blog che dall’inizio della creazione di Harry Potter: Quidditch Champions, non volevano limitarsi solo a Hogwarts, e il materiale più recente si concentra sulla presentazione di diverse scuole.

I fan della serie Harry Potter saranno sicuramente contenti che la produzione vedrà protagonisti i giocatori conosciuti dai romanzi – e non solo quelli associati a Hogwarts:

Man mano che i giocatori avanzano nella modalità carriera del gioco, raggiungono infine la Coppa del Campionato di Quidditch Tremaghi, dove scelgono una delle tre scuole internazionali per partecipare alla coppa. I giocatori possono scegliere di rappresentare Hogwarts, schierandosi al fianco dei migliori studenti della scuola, come Cedric Diggory, Ron Weasley e Harry Potter. Mentre gareggiano contro Beauxbatons, i giocatori potrebbero ritrovarsi in un inseguimento ad alta velocità del Boccino d’Oro insieme a Fleur Delacour. Durante l’intensa partita contro il Durmstrang, i giocatori dovranno fare attenzione a Viktor Krum, che aveva abbastanza talento per giocare come giocatore della nazionale bulgara all’età di 19 anni, in particolare nella finale della Coppa del Mondo.

“Harry Potter e il calice di fuoco” è stata un’importantissima fonte di ispirazione per il team: il film ha fornito agli sviluppatori una visione del comportamento degli studenti e della cultura delle due più grandi scuole di magia d’Europa.

Harry Potter: Quidditch Champions sarà disponibile su 6 piattaforme (PS5, XSX|S, PS4, XOne, Switch e PC), ma per lo studio l’anteprima su PS Plus sarà molto importante. Rendere il gioco disponibile sul servizio ti consentirà di costruire rapidamente una buona base di fan.